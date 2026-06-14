Trump reprende a Netanyahu por el ataque en Beirut

(CNN) — La firma por parte de Estados Unidos del memorando con Irán sigue prevista para este domingo, pese al más reciente ataque de Israel contra Beirut, dijo el presidente Donald Trump a Barak Ravid, analista político y de asuntos globales de CNN y periodista de Axios, en declaraciones que incluyeron fuertes críticas al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Durante una breve llamada telefónica con Ravid, Trump expresó su desacuerdo con la decisión de Netanyahu de atacar Beirut y le dijo: “(Netanyahu) no tiene ningún maldito criterio. Se lo hice saber”.
En una entrevista con el Canal 12 de Israel, Ravid dijo que Trump fue aún más lejos en sus críticas a Netanyahu.
“¿Por qué Bibi llevó a cabo ese ataque? Hezbollah disparó y el impacto fue en medio de la nada. Nadie resultó herido. Y entonces tuvo que lanzar ese maldito ataque, y además en Beirut. Realmente me enfureció”, relató Ravid que dijo Trump durante la conversación.
Más temprano este domingo, Trump pidió a Israel que no atacara Líbano cuando un acuerdo con Irán está “tan cerca”.
“Me llamaron y me dijeron: ‘Señor, Israel está atacando Beirut’, una hora antes de que se suponía que firmáramos el acuerdo”, dijo Ravid que Trump le contó. “No podía creer que estuviera ocurriendo. Es muy malo”.
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