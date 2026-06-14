El pasado chileno de Gaspi: Fallecido youtuber argentino vivió en La Serena y jugó en inferiores de U. De Chile

Durante este domingo se dio a conocer el fallecimiento del youtuber argentino Gaspi, cuyo nombre era Gaspar Prim Díaz. Murió en Brasil, en un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro.

El creador de contenido se había vuelto viral por su contenido de humor negro y -posteriormente- más ligado a reflexiones sobre la salud mental.

Incluso, hay una parte de Chile presente en su vida, dado que su madre nació en tierras chilenas.

El propio Gaspi contó más sobre su pasado chileno en el programa argentino Paren la Mano, y detalló que vivió acá “cuatro años, desde los 8 hasta los 12”.

Además, contó que en esa época jugó fútbol en dos equipos chilenos: “Jugué mucho, pero después me di cuenta que está todo arreglado. Aparte, mucha exigencia, y (yo) no era tan bueno“.

“Pero si, jugué bastante. Jugué en la U. de Chile, viví un tiempo en Chile. También jugué en La Serena, en las inferiores de La Serena“, detalló.

Consultado sobre su vínculo con el país, Gaspi indicó que “mi vieja nació en Chile, en Concepción. Tengo ahí familiares, mis abuelos. Últimamente no estoy yendo, pero quiero volver“.