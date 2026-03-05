Presidente Boric arremete contra proyecto que conmuta penas: “Los criminales tienen que estar donde deben estar”

El mandatario dijo esperar que el Congreso reflexione sobre el proyecto que "consagra la impunidad para criminales que le han hecho gran daño a nuestro país".

Polémica ha provocado el avance en el Congreso del proyecto de ley que podría conmutar penas a una serie de condenados.

La iniciativa fue ingresada por cinco senadores de oposición, entre ellos Rojo Edwards, Luciano Cruz Coke, Luz Ebensperger. Y este miércoles fue respaldada en general en la sala del Senado con 23 a favor y 22 en contra.

En concreto, busca conmutar, suspender o modificar penas a reos que cumplan con ciertos requisitos. Entre ellos se encuentra tener una enfermedad crónica que no pueda ser tratada de manera digna al interior de un penal; padecer una enfermedad terminal; tener algún tipo de discapacidad; y personas de más de 70 años que estén cumpliendo una pena y que sumando su edad real con los años que lleva de prisión, den más de 80 años.

Tras la aprobación en general del proyecto, se estableció plazo hasta las 12:00 del lunes 9 de marzo para presentar indicaciones.

Respecto a quiénes podrían obtener el beneficio, se ha hablado de la denominada “quintrala”, María del Pilar Pérez, condenada con cadena perpetua por ser la responsable intelectual de homicidios. Pérez tiene 74 años y lleva más de 10 en prisión, por lo que cumpliría con el requisito mencionado.

Bajo ese contexto, es que el presidente Gabriel Boric arremetió contra la iniciativa.

Durante la inauguración del nuevo eje Alameda-Providencia, el mandatario dijo que “inevitablemente genera desencuentro lo que se aprobó ayer en general en el Senado. Chile ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y de tener claro que los criminales tienen que estar donde deben estar, los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos”.

Y añadió: “La justicia no es venganza, la justicia es justicia. Y, por lo tanto, no me cabe ninguna duda que esto lo comparte la gran mayoría de los chilenos y chilenas, se reflexione en el Congreso y seguramente esto le va a tocar también al futuro Congreso que este proyecto que consagra la impunidad para criminales que le han hecho gran daño a nuestro país no puedan salir libres”.

Por su parte, la ministra vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, manifestó “profunda preocupación” por la tramitación de la iniciativa. “Como gobierno venimos advirtiendo hace meses el peligro que significa el avance de este proyecto impulsado por la derecha, que busca abrirle las puertas de cárceles a genocidas, a parricidas, a femicidas, a homicidas, es decir, a criminales muy peligrosos”.

La autoridad también señaló que se trata de un “proyecto afín a la futura administración”.

Proyecto que conmuta penas: Los argumentos a favor

Uno de los impulsores del proyecto, Rojo Edwards, defendió la propuesta: “Cuando una persona tiene alzheimer ni siquiera sabe por qué está en la cárcel ¿será bueno que esa persona muera en la cárcel? ¿podrá morir, con la condena, en su casa con su familia? ¿a quién castigamos, a la familia o al condenado con enfermedad terminal y toda la familia tiene que pasarse todos los días a la cárcel para llevarlo a su casa?”.

“El nivel de odio que vi en muchos senadores ayer, queriendo que las personas se mueran en la cárcel, es sobrecogedor“, señaló.

Edwards llamó a tener “un mínimo de humanidad. Los criminales en la cárcel, pero cuando se van a morir, ¿a quién se castiga?”.