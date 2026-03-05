Los delincuentes que podrían quedar libres por proyecto impulsado por la oposición en el Senado: Desde “La Quintrala” hasta un acusado por sicariato

La iniciativa -que beneficiaría a criminales con enfermedades terminales y también enfermedades crónicas- generó repudio en el oficialismo.

Durante este miércoles, la sala del Senado aprobó la idea de legislar un proyecto impulsado por la actual oposición que permitirá la conmutación de penas a delincuentes condenados que cumplan ciertos requisitos y que actualmente estén en la cárcel.

De esta forma, la norma plantea que podrían terminar de cumplir la pena en reclusión domiciliaria el “interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario, por cualquier motivo, le impida recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica” y también el “interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal“.

A estos criterios, también se suman los internos “discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel” y al “interno mayor, cumplido 80 (ochenta) años o más, como resultado de la suma de su edad real, más los años que efectivamente ha estado privado de libertad en un recinto penal, teniendo una edad mínima de 70 (setenta) años”.

La iniciativa -presentada por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel– fue aprobada por 23 votos a favor y 22 en contra en la Cámara Alta, y generó repudio transversal, pero especialmente en el oficialismo.

El Presidente Boric señaló a través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter- que “los crímenes de lesa humanidad son una de las acciones más horribles que reconoce nuestra legislación y también el mundo entero”.

“El proyecto de ley que busca conmutar penas y que se aprobó en general hoy en el Senado, no solo permitiría que estos condenados estén en sus domicilios, sino que también aquellos con condenas por homicidio, parricidio y violación. Hago un sentido llamado al Senado de la República para que no retrocedamos en derechos humanos en Chile, por quienes sufrieron, por quienes lucharon, por las víctimas de estos graves delitos, por el presente y el futuro”, añadió.

Los crímenes de lesa humanidad son una de las acciones más horribles que reconoce nuestra legislación y también el mundo entero. El proyecto de ley que busca conmutar penas y que se aprobó en general hoy en el Senado, no solo permitiría que estos condenados estén en sus… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 5, 2026

En esta línea, el exfiscal del Ministerio Público, Carlos Gajardo, manifestó sus reparos señalando que esta norma “es de locos“.

Del mismo modo, señaló que este proyecto podría beneficiar a personas como María del Pilar Pérez, más conocida como “La Quintrala“, quien fue condenada a presidio perpetuo calificado por ser la autora intelectual de tres asesinatos a través de un sicario.

Otro caso que involucra sicariato es el del recientemente encarcelado Miguel Ángel Cerda, a quien se le acusa de contratar a un sicario para asesinar a Jaime Solanes Mestre, más conocido como el “Rey del plástico”.

Por la forma en que está redactada la norma, Gajardo también advirtió que un criminal enfermo de diabetes, hipertensión o incluso asma –de cualquier edad– podría recibir este beneficio carcelario.