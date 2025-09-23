Presidente Boric nombra a Jaime Gazmuri como nuevo presidente del directorio de TVN tras salida de Francisco Vidal

Gazmuri se desempeñó como embajador de Chile en Brasil (2014-2018) y en Venezuela (2023-2024).

El Presidente Gabriel Boric nombró a Jaime Gazmuri Mujica como nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), tras la salida de Francisco Vidal.

Gazmuri es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y se desempeñó como director de TVN en 2019. También fue miembro del Consejo Nacional de Televisión entre 2011 y 2013.

Desde el Gobierno indicaron que Gazmuri “tiene una amplia experiencia en el sector público” y que fue embajador de Chile en Brasil (2014-2018) y en Venezuela (2023-2024).

Fue senador por la Región del Maule entre 1990 y 2010, miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y ministro del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Cabe recordar que Francisco Vidal encabezó el directorio de TVN hasta el pasado 8 de septiembre, cuando renunció. El Ejecutivo “agradece la labor que ejerció Francisco Vidal Salinas y le desea el mayor éxito en sus nuevos desafíos”.

En medio de su salida, Vidal apuntó a las críticas que recibió por parte del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast y su equipo.

El canal público afirmó en un comunicado que Vidal indicó qué el fundamento para su salida tenía relación con los cuestionamientos sobre la participación que habría tenido en la campaña de la candidata oficialista Jeannette Jara.