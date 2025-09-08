Francisco Vidal renunció al directorio de TVN apuntando a críticas de Kast y su equipo

El también exministro indicó que dejó la presidencia y el directorio "ante las reiteradas declaraciones del candidato presidencial y su principal asesor, Cristian Valenzuela" sobre que su participación no daría garantías de pluralidad en los debates presidenciales.

Este lunes Francisco Vidal presentó su renuncia al directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), del cual era presidente, apuntando a las críticas que ha recibido por parte del candidato presidencial José Antonio Kast y su equipo del Partido Republicano.

En un comunicado del canal público señalan que Vidal indicó qué el fundamento para su salida tenía relación con los cuestionamientos sobre la participación que habría tenido en la campaña de la candidata oficialista Jeannette Jara.

“Ante las reiteradas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor, Cristian Valenzuela, sosteniendo que TVN no da garantías de pluralidad, declaro:

“El pluralismo de TVN está garantizado por la composición política de su Directorio.

“Constituye, en mi opinión, una ofensa a los siete Directores que se coloque en cuestión su función en el canal”.

Vidal agregó además que asegurar que su participación en el directorio podría intervenir de alguna manera en las pautas diarias del departamento de prensa de TVN o bien otro espacio programático, “constituye una nueva ofensa al profesionalismo del equipo y del trabajo que sus periodistas realizan día a día y que se refleja en la pauta noticiosa y en los mecanismos institucionales infranquebles que se han respetado, de manera irrestricta, desde el retorno a la democracia”.

“El Directorio, la Dirección Ejecutiva, el equipo de Ejecutivos, el Departamento de Prensa y los Sindicatos del canal saben de mi compromiso personal con el principal activo de un canal público: su pluralismo y credibilidad”, aseguró Vidal.

“El bot número uno de Chile”

El candidato republicano apuntó contra el ahora expresidente del directorio de TVN a propósito de la polémica sobre cuentas que en redes sociales difunden desinformación o ataques contra candidaturas como las de Evelyn Matthei o de la propia abanderada de centroizquierda, cuyo origen tendría relación con simpatizantes de la candidatura de Kast.

Cuentas que se han denominado “bots” dado su comportamiento y que el exparlamentario abordó durante la misma jornada, donde una vez más arremetió contra Vidal.

“Cuando estemos en TVN, yo me voy a referir al bot número uno de Chile, Francisco Vidal”, dijo el abanderado republicano.

Previamente, al ser consultado sobre el reportaje de CHV Noticias donde abordan el tema “bots”, Kast señaló que el hermano de la candidata oficialista, el periodista Sergio Jara, trabaja en dicho canal. Sin embargo, el propio canal informó que él trabaja en un área distinta a la de prensa y que el reportaje estuvo a cargo de dos periodistas distintos a él.