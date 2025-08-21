Presidente Boric nombra a Ignacia Fernández como nueva ministra de Agricultura

Fernández retorna a la cartera tras la salida de Esteban Valenzuela.

El presidente Gabriel Boric nombró a Ignacia Fernández como la nueva ministra de Agricultura, tras la salida de Esteban Valenzuela.

Fernández, socióloga, fue subsecretaria de la cartera entre marzo de 2023 y mayo de 2025, fecha en la que dejó el Gobierno para ser parte de la campaña de Carolina Tohá.

Además, entre 2022 y 2023 se desempeñó como seremi de Agricultura de la Región de Aysén.

La salida de Valenzuela se suma a la renuncia de Mario Marcel en Hacienda. Según información obtenida por CNN Chile, su decisión se debe a motivos personales.

Asimismo, Nicolás Grau pasó de la cartera de Economía a Hacienda, mientras que Álvaro García -exministro de la Concertación- asumió el Ministerio de Economía.

La salida de Esteban Valenzuela

La tarde del miércoles, se dio a conocer que el mandatario decidió remover de su cargo a Valenzuela, quien es militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

La decisión ocurrió luego de que el oficialismo se dividiera y decidiera ir en dos listas separadas a las elecciones parlamentarias.

Y es que a pesar de las negociaciones, FRVS y Acción Humanista (AH) decidieron tomar caminos separados y competir sin los partidos oficialistas (PS, PC, FA, PR, PL) más la Democracia Cristiana (DC).

Esta jornada, desde La Moneda, Valenzuela manifestó sobre ello que “hay procesos estructurales que son legítimos, es parte del cuidado que deben tener las coaliciones”, y manifestó que el mandatario “siempre estuvo firme apoyando a su ministro y eso se valora”. “Estoy muy agradecido del presidente”, expresó.