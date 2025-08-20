Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela deja el Gobierno tras quiebre del oficialismo en negociaciones parlamentarias

Valenzuela era el único representante de la Federación Regionalista Verde Social en el gabinete ministerial.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS), dejará de ser parte del Gobierno.

La situación se debe a la división en el oficialismo para conformar una lista única parlamentaria de cara a las elecciones de noviembre.

Y es que a pesar de las negociaciones, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) decidieron tomar caminos separados y competir sin los partidos oficialistas (PS, PC, FA, PR, PL) más la Democracia Cristiana (DC).

Con esta decisión, además, se hizo caso omiso de los llamados del presidente Gabriel Boric y de la abanderada presidencial Jeannette Jara, que habían abogado para que el oficialismo se presentara con una sola lista.

Por ello es que el mandatario habría tomado la decisión de remover del gabinete al único represente la Federación.