País esteban valenzuela

Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela deja el Gobierno tras quiebre del oficialismo en negociaciones parlamentarias

Por CNN Chile

20.08.2025 / 17:36

Valenzuela era el único representante de la Federación Regionalista Verde Social en el gabinete ministerial.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS), dejará de ser parte del Gobierno.

La situación se debe a la división en el oficialismo para conformar una lista única parlamentaria de cara a las elecciones de noviembre.

Y es que a pesar de las negociaciones, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) decidieron tomar caminos separados y competir sin los partidos oficialistas (PS, PC, FA, PR, PL) más la Democracia Cristiana (DC).

Con esta decisión, además, se hizo caso omiso de los llamados del presidente Gabriel Boric y de la abanderada presidencial Jeannette Jara, que habían abogado para que el oficialismo se presentara con una sola lista.

Por ello es que el mandatario habría tomado la decisión de remover del gabinete al único represente la Federación.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Negocios Posible mezcla de pollo en pechugas de pavo: Agrosuper detalla impacto de la gripe aviar brasileña
SNA expresa preocupación tras salida de Valenzuela de Agricultura: "Obedece a factores ajenos a su gestión"
Sernac oficia a Sopraval y Aríztia por posible inclusión de pollo en pechugas de pavos
Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela deja el Gobierno tras quiebre del oficialismo en negociaciones parlamentarias
Traslado de 140 reclusos de alta peligrosidad y allanamientos masivos: Las medidas de Gendarmería tras fuga de reos en Valparaíso
Mulet habla de "torpeza casi infantil" por salida de Valenzuela: "Podría dañar la candidatura de Jara"