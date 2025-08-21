Cambios en solo tres ministerios: Así quedó el gabinete de Gobierno tras ajustes del Presidente Boric

La instancia se desarrolló luego de la sorpresiva salida de Mario Marcel y Esteban Valenzuela, del ministerio de Hacienda y Agricultura, respectivamente, renuncias que se dieron a conocer esta semana.

Este jueves, el Presidente Gabriel Boric concretó un nuevo ajuste en su equipo ministerial, marcando uno de los últimos movimientos políticos de su administración, a solo tres meses de su conclusión.

El cambio se da en medio de la sorpresiva renuncia de dos figuras clave del Ejecutivo: Mario Marcel (Hacienda) y Esteban Valenzuela (Agricultura).

La ceremonia, realizada en el Palacio de La Moneda y encabezada por el mandatario junto al subsecretario del Interior, Víctor Ramos, oficializó la salida de ambos ministros y presentó a sus reemplazantes.

En la cartera de Hacienda asumirá Nicolás Grau, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Economía.

Su puesto será ocupado por Álvaro García, exministro durante el gobierno de Ricardo Lagos, y exintegrante del comando de Carolina Tohá.

Por su parte, María Ignacia Fernández fue designada como nueva ministra de Agricultura, reemplazando a Esteban Valenzuela.

Tras los cambios, el Presidente Boric resaltó que pese a los ajustes, sobre todo en los ministerios relacionados a la economía nacional, existe “continuidad” del trabajo que ya se estaba realizando a nivel ministerial.

“El equipo económico tiene cambios importantes, pero quiero dejar en claro que nuestro Gobierno seguirá avanzando en la dirección de la responsabilidad fiscal (…) En este cambio hay también continuidad“, señaló el mandatario.