Nicolás Grau asume como ministro de Hacienda tras salida de Marcel

Nicolás Grau será quien reemplace a Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda. Mientras que Álvaro García asumirá como ministro de Economía.

La tarde de este miércoles, el presidente Gabriel Boric lideró un nuevo cambio de gabinete. En la instancia, se nombraron a los nuevos ministros de Hacienda, de Economía y de Agricultura, Ignacia Fernández.

Salida de Mario Marcel

La renuncia de Marcel provocó sorpresa en el Gobierno. Según información obtenida por CNN Chile, su salida se debería a motivos personales.

Marcel pertenecía al grupo de ministros que estaban en su cargo desde que inició la administración del presidente Gabriel Boric, en marzo de 2022.

Para la última etapa del Ejecutivo, le quedaba ver la discusión sobre el presupuesto 2026.

Tradicionalmente, entre septiembre y noviembre se suelen tramitar en el Congreso las partidas de recursos para las distintas instituciones públicas del Estado del año siguiente.

La discusión legislativa se adelantaba compleja para el Presupuesto 2026 a raíz de las drásticas recomendaciones que había realizado el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en mayo pasado para el cumplimiento de las metas fiscales.