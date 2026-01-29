Presidente Boric hizo una pausa en inauguración de museo en Atacama para recordar salida del director del SLEP: “No he conocido persona más descriteriada”

En el marco de la inauguración del Museo Regional de Atacama, el Presidente Gabriel Boric realizó una pausa para referirse al caso del exdirector ejecutivo suplente del SLEP de Atacama, Daslav Mihovilovic, tras la controversia generada por una fiesta.

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la salida del director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, Daslav Mihovilovic, luego de la controversia generada por una fiesta.

En ese contexto, durante una visita a la Región de Atacama, donde inauguró el Museo Regional, el Mandatario señaló en primer lugar que espera que los estudiantes de la zona norte puedan visitar este recinto.

“Ojalá los colegios y los estudiantes de todos los liceos de Atacama puedan venir para acá”, dijo, y agregó el jefe de Estado: “Paréntesis, disculpen la digresión, qué bueno que echamos al director del SLEP, porque no he conocido persona más descriteriada… de los descriterios más grandes que he visto”.

Cabe recordar que el pasado 12 de enero el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, solicitó la renuncia de Mihovilovic, luego de que se conociera que, en el marco de la celebración del quinto aniversario del SLEP en el casino de Copiapó, se observaron imágenes publicadas por el Diario de Atacama con una limusina de lujo, cámaras 360°, luces, tortas y tragos.

Lee también:Limusina, tragos y cámaras 360°: La fiesta del SLEP de Atacama que terminó con la salida del director ejecutivo suplente

Por su parte, la entidad aclaró que la actividad se realizó fuera del horario laboral y sin el uso de recursos públicos. Además, precisó que no hubo contrataciones ni pagos por servicios de arriendo o producción de eventos, ya que estos fueron gestionados por vía externa.

El pasado 14 de enero, la Fiscalía de Atacama abrió una investigación de oficio para indagar el origen de los recursos que financiaron esta celebración.

Al respecto, el fiscal de la unidad investigativa, Luis Miranda Flores, señaló que “la investigación de oficio abierta por la Fiscalía de Atacama buscará indagar respecto del origen de los recursos que financiaron esta celebración y si dichos procesos se ajustaron a la reglamentación vigente, además de determinar si hubo o no acciones constitutivas de delitos de carácter penal y sus posibles responsables”.