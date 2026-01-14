Tras polémica fiesta del SLEP de Atacama, Fiscalía abre investigación de oficio para indagar en el origen de los recursos

El fiscal regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, señaló que las indagatorias fueron instruidas a la PDI para determinar si existe algún delito. “Por ahora no existen indicios de ilícitos en particular”, aclaró.

Durante este miércoles, la Fiscalía de Atacama abrió una investigación de oficio tras la celebración del quinto aniversario del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama.

Cabe recordar que la fiesta, realizada el pasado viernes en dependencias del Casino de Copiapó, generó controversia por la presencia de una limusina, cámaras 360° y tragos, lo que derivó en la salida del director ejecutivo suplente del SLEP de Atacama, Daslav Mihovilovic.

El ente persecutor determinó que los registros audiovisuales y otros antecedentes fueron la base para la apertura de esta causa.

El fiscal de la unidad investigativa, Luis Miranda Flores, señaló que “la investigación de oficio abierta por la Fiscalía de Atacama buscará indagar respecto del origen de los recursos que financiaron esta celebración y si dichos procesos se ajustaron a la reglamentación vigente, además de determinar si hubo o no acciones constitutivas de delitos de carácter penal y sus posibles responsables”.

Sobre esta causa, el subprefecto de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI Copiapó, Darwin García, informó que ya se realizaron una serie de diligencias investigativas para esclarecer los recursos utilizados en la celebración del quinto aniversario del SLEP de Atacama.

“Por esta razón, oficiales policiales de la Bridec concurrieron hasta las dependencias del SLEP Atacama, así como también a empresas ligadas a los festejos que tuvieron alta connotación social. El trabajo policial llevado a cabo en las primeras diligencias investigativas permitió la incautación de diversos equipos computacionales, con el objetivo de comenzar a indagar el origen de los recursos utilizados para la celebración realizada por el organismo público”, detalló.

Finalmente, el fiscal regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, remarcó que, frente a la controversia por el evento, se decidió abrir esta investigación de oficio para indagar respecto de los recursos involucrados y el cumplimiento de la normativa.

“Las órdenes de investigar ya fueron instruidas a la Bridec de la PDI para determinar si en los hechos indagados existen o no delitos. Por ahora no existen indicios de ilícitos en particular y, con el avance de la función indagatoria, se analizarán los antecedentes que afloren en esta investigación”, concluyó Shertzer.