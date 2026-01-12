País educación

Limusina, tragos y cámaras 360°: La fiesta del SLEP de Atacama que terminó con la salida del director ejecutivo suplente

Por CNN Chile

12.01.2026 / 18:08

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, solicitó la renuncia del director ejecutivo suplente del SLEP de Atacama, Daslav Mihovilovic, tras la polémica generada por la fiesta del quinto aniversario de la entidad.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, solicitó la renuncia del director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, Daslav Mihovilovic, tras la controversia generada por la celebración del quinto aniversario de la entidad en el Casino de Copiapó.

Según imágenes publicadas por El Diario de Atacama, en el evento se pudo apreciar una limusina de lujo, cámaras 360°, luces, tortas y tragos.

El secretario de Estado explicó las medidas adoptadas tras conocerse el hecho: “La primera fue pedir la renuncia del director ejecutivo suplente y la segunda fue instruir a la auditoría ministerial el desarrollo de una investigación, una auditoría en este caso, al servicio local. Es decir, determinar de dónde surgieron los recursos, cuáles son las fuentes, si estas son legales o no, y establecer que no hubo recursos públicos involucrados”.

“Quiero ser enfático: esto es inaceptable. Es inaceptable desde todo punto de vista, no hay ninguno en el que no lo sea, y particularmente refiriéndonos a un servicio local que ha atravesado por situaciones muy complejas”, subrayó.

En ese contexto, el SLEP de Atacama señaló que la actividad se realizó fuera del horario laboral y sin el uso de recursos públicos. Además, aclaró que no hubo contrataciones ni pago de servicios de arriendo o producción de eventos, sino que estos fueron gestionados por vía externa.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó la celebración como “desubicada”, considerando las problemáticas y demandas que mantienen los docentes en la región.

