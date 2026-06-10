Fiscalía pide 28 años de cárcel para exalcalde Raúl Torrealba por posible fraude al fisco, lavado de activos y delitos tributarios

El Ministerio Público solicitó este miércoles 28 años de cárcel para el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien está siendo investigado por fraude al fisco, lavado de activos y delitos tributarios.

Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía, Torrealba se habría coordinado con una organización entre 2011 y 2021 para “defraudar” y “desviar fondos municipales”, mecanismo con el que habría obtenido alrededor de $761.840.886.

La organización estaba conformada por los ya condenados Renato Sepúlveda Nebel, Antonia Larraín Prieto, Augusto César Silva Silva, Arnaldo Cañas González y Domingo Prieto Urrejola.

Fue Antonia Larraín quien se autodenunció ante la Fiscalía y declaró que la exautoridad le pedía entregar sobres con dinero en efectivo mientras ella se desempeñaba como directora de Desarrollo Comunitario de la comuna.

Desde entonces se investiga a Torrealba, a quien la entidad persecutora acusa de cometer 29 delitos reiterados de fraude al fisco —por lo que piden 12 años de cárcel—, además de seis años por delitos reiterados de declaración maliciosa de impuestos, otros seis años por lavado de activos y cuatro años por obtención indebida de devolución de impuestos.

El exalcalde está actualmente con la medida cautelar de arresto domiciliario parcial. La audiencia de preparación del juicio oral está fijada para el lunes 13 de julio de 2026.

Cabe recordar que Torrealba fue reformalizado en junio de 2025, luego de que no logró un acuerdo con el Ministerio Público para optar a un procedimiento abreviado.