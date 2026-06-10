Durán afirma que RN buscará restituir fondos retenidos por la TGR a deudores del CAE con sueldos bajo $1,5 millones: “Vamos a insistir”

El diputado de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán, aseguró que desde el partido insistirán en que se “recupere” el dinero de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que tengan un sueldo inferior a $1.500.000 y cuyas cuentas bancarias hayan sido vaciadas por la Tesorería General de la República (TGR).

“Que las personas que sufrieron el vaciamiento de su cuenta, y que son de los tramos más bajos, tengan la posibilidad de recuperarla, y vamos a insistir en esa situación“, sostuvo en conversación con Hoy es Noticia.

#HoyEsNoticiaCNN | Eduardo Durán, diputado RN, por vacío de cuentas bancarias a deudores del CAE de tramos bajos: “Yo esperaría que se le devolviera la plata. Fue un compromiso de parte del gobierno”@matiburgos

💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/NKQSFF9GmF — CNN Chile (@CNNChile) June 10, 2026

En ese sentido, Durán dijo que el partido se ha reunido con el Gobierno para proponer que las personas con un sueldo inferior a $1.500.000 también tengan “mayores facilidades” para pagar la deuda del crédito estatal.

“Hicimos el hincapié en que, debido a la situación económica que estamos viviendo, a las personas que son deudoras y que tienen ingresos bajos se les aplique otra regla, más laxa, que haya mayores facilidades, de tal manera que ellos también tengan la oportunidad de ponerse al día, pero no con la exigencia de los altos sueldos que hoy están también siendo deudores del CAE”, precisó.

Asimismo, propuso que, para el caso de las personas que adeuden a la Tesorería y su situación económica haya cambiado, puedan acercarse al organismo y “repactar sus deudas de acuerdo a su nueva situación”.

#HoyEsNoticiaCNN | Eduardo Durán, diputado RN, por vacío de cuentas bancarias a deudores del CAE de tramos bajo: “Las personas deberían acercarse a Tesorería para exponer la situación”@matiburgos

💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/t4yvsEtKfB — CNN Chile (@CNNChile) June 10, 2026

El diputado también criticó la gestión del expresidente Gabriel Boric: “En el gobierno anterior hubo una promesa, que era la condonación masiva del CAE. Por lo tanto, es entendible que la gente haya decidido esperar, congelar el pago posiblemente de sus deudas, esperando esta eliminación y condonación masiva de deudas, que finalmente no se cumplió. Evidentemente, esa deuda se fue amasando hasta llegar a la situación en la que estamos hoy”.

#HoyEsNoticiaCNN | Eduardo Durán, diputado RN, por deudores del CAE: “Entiendo que cada uno debe ser responsable con sus compromisos, sin embargo, en el gobierno anterior se prometió la condonación masiva del CAE. En parte, es entendible que la gente esperara”@matiburgos… pic.twitter.com/L7NbKTINUC — CNN Chile (@CNNChile) June 10, 2026

Comisión de Hacienda aprueba aumento de deuda pública a US$6.200 millones

El parlamentario también abordó la votación a favor de la Comisión de Hacienda para aprobar el aumento de deuda pública que solicitó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Hay que ser claros y también decir que no es gratis o inocuo que se haya tenido que llegar a esta situación de que el gobierno esté pidiendo autorización para endeudarse en 6.200 millones de dólares. Estas son cosas que ocurren en forma excepcional“, remarcó.

#HoyEsNoticiaCNN | Eduardo Durán, diputado RN, por aumento de deuda pública: “No es gratis que se haya tenido que llegar a esta situación de que el gobierno pida autorización para endeudarse”@matiburgos

💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/N0XhSvCiSw — CNN Chile (@CNNChile) June 10, 2026

En esa línea, explicó que “en los últimos gobiernos se hizo este mismo ejercicio para capitalizar Codelco, en segundo lugar, para enfrentar la pandemia, y hoy en día para poder hacer frente a la grave situación económica que dejó el gobierno anterior”.

Durán también se refirió al anuncio de Quiroz en el que rebajó su expectativa de crecimiento económico a 3,5%: “Hay que redirigir las situaciones, las políticas a la nueva realidad y a la realidad verdadera y concreta con la que contamos el día de hoy. Por lo tanto, las proyecciones iniciales del gobierno, en este caso del ministro de Hacienda, que eran de crecer en un 4% y ahora la rebaja a un 3,5%, se deben precisamente a las situaciones que se han ido conociendo con el pasar de los días”.