PNL tras polémico video de asesor: “Nuestro compromiso con la protección de la infancia es absoluto”

El Partido Nacional Libertario (PNL) reaccionó este domingo a la controversia generada por la difusión de un video protagonizado por uno de sus militantes, Ítalo Omegna, y aseguró que las expresiones emitidas no representan la postura de la colectividad.

La polémica se originó luego de que comenzara a circular en redes sociales un registro en el que Omegna, junto a Emiliano Fernández y Fernando Ortiz, realiza comentarios sobre niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y expresiones de carácter sexual relacionadas con menores de edad.

A través de un comunicado, la directiva nacional del PNL señaló que “en las últimas horas han trascendido noticias que asocian declaraciones de un militante de nuestro partido como si fueran declaraciones oficiales nuestras“, afirmando que rechazan “categóricamente las imputaciones formuladas por terceros, que pretenden atribuir al partido opiniones o posiciones que jamás han sido sostenidas por nuestra institucionalidad”.

Asimismo, sostuvieron que “las declaraciones oficiales de nuestro partido siempre han sido expresadas por medio de su directiva nacional” y agregaron que su “compromiso con la protección de la infancia es absoluto“.

“Repudiamos cualquier tipo de expresión que vaya en contra de nuestros principios. No compartimos ningún tipo de declaración que denigre a las personas, pues todos estamos dotados de derechos inalienables, anteriores al Estado, y rechazamos cualquier intento de atribuir al partido declaraciones o posturas ajenas a nuestra línea institucional”, añadieron.

Sobre las medidas que adoptarán, el partido señaló que “cualquier incongruencia en la defensa de nuestros principios es susceptible de ser reclamada ante nuestras instancias disciplinarias“. En ese sentido, confirmaron que dichas instancias “ya han sido activadas en plenitud”, asegurando que la directiva tomó conocimiento de los hechos y adoptará “las medidas y decisiones que en derecho correspondan“.

Finalmente, la colectividad llamó a “actuar con responsabilidad” y pidió “no utilizar imputaciones falsas para obtener ventajas comunicacionales o políticas“.