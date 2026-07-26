Tribunal amplía detención de exseremi de Salud de Magallanes por presunto delito sexual

La detención del exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, fue ampliada este domingo luego de que Carabineros de Chile lo aprehendiera tras una denuncia por un presunto delito sexual.

El sábado 25 de julio, el Ministerio de Salud (Minsal) informó a través de un comunicado que solicitó la renuncia inmediata de la exautoridad regional, explicando que la decisión se produjo debido a una investigación judicial en curso en su contra.

Tras esto, personal de Carabineros procedió a su detención. Fue durante la jornada de este domingo que se realizó el control de detención en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, instancia en la que se resolvió ampliar su arresto hasta el martes 28 de julio, fecha en que se llevará a cabo la audiencia de formalización.

La solicitud provino del Ministerio Público, según consignó Radio Bio Bio. Al respecto, la encargada de la investigación, Johanna Irribarra, argumentó que aún se encuentran realizando diversas diligencias para esclarecer el caso.

“Solicitamos la ampliación de la detención, ya que nos encontramos aún realizando diversas diligencias para establecer la dinámica de cómo se produjeron estos hechos, además de algunos peritajes que se encuentran pendientes”, explicó.

Los antecedentes de la denuncia en su contra

De acuerdo con los antecedentes revelados en la audiencia, el presunto delito se habría producido cuando Barrientos contrató un servicio de escort, el cual habría terminado con una agresión por parte del imputado.

Desde la defensa de la exautoridad, el abogado Juan Carlos Rebolledo sostuvo: “Él niega una situación delictual en este caso. Está muy preocupado de que se le esté imputando por un hecho que no corresponde a un delito”.

Añadió que se trató de “un hecho que se estaba realizando de forma consentida y el conflicto ocurrió por un tema de dinero“.