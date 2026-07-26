Ryan Gosling se une a Marvel: Dará vida a Ghost Rider en su nueva película para 2028

Marvel anunció en la Comic-Con de San Diego que el actor Ryan Gosling se unirá al universo cinematográfico dándole vida a “Ghost Rider” en su nueva película.

Gosling volverá a llevar a las pantallas de cine al icónico personaje, luego de que Nicolas Cage interpretara a “Ghost Rider” en las películas de Sony de 2007 y 2011.

El destacado actor protagonizará el nuevo filme dirigido por Shawn Levy (quien produjo y estuvo a cargo de “Deadpool y Wolverine”) y escrito por Jonathan Tropper, guionista de “Star Wars: Starfighter”.

La nueva entrega de Marvel está prevista para el 28 de mayo de 2027, reveló The Variety, proyecto en el que la estrella de “Project Hail Mary” se mostró muy entusiasmada de participar.

“Este es un personaje al que he querido interpretar desde hace mucho tiempo”, expresó en la Comic-Con, dándole las gracias a los fanáticos y a la compañía.

El artista ya había trabajado con anterioridad con Levy, tras protagonizar “Star Wars: Starfighter”, que llegará a los cines en 2027.

Al respecto, Levy sostuvo: “Gosling es un crack. Lo digo con muchísimo respeto. Pasamos mucho tiempo el año pasado haciendo ‘Starfighter’, y cuando Ryan empezó a hablar de este personaje, pensé: ‘¡Vamos allá!’. ¡Nos vemos en 2028!”.