Se prevén rachas de hasta 110 km/h: Meteorología emite alerta por viento en el norte del país

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por probabilidad de viento en el norte del país.

Desde el organismo detallaron que se trata de viento moderado a fuerte, con desarrollo de ventisca, el que golpeará dos regiones desde la madrugada del martes 28 de julio hasta la noche de esa misma jornada.

Revisa las regiones afectadas

Región de Antofagasta (Cordillera Costa, Cordillera).

Región de Atacama (Cordillera).

¿Qué es una alerta meteorológica?