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Se prevén rachas de hasta 110 km/h: Meteorología emite alerta por viento en el norte del país

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Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por probabilidad de viento en el norte del país.

Desde el organismo detallaron que se trata de viento moderado a fuerte, con desarrollo de ventisca, el que golpeará dos regiones desde la madrugada del martes 28 de julio hasta la noche de esa misma jornada.

Revisa las regiones afectadas

  • Región de Antofagasta (Cordillera Costa, Cordillera).
  • Región de Atacama (Cordillera).

¿Qué es una alerta meteorológica?

  • A diferencia de un aviso o una alarma, una alerta es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”, según explica la DMC.

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