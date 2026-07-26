Ruminot y eventual regreso de exsubsecretario de Hacienda: “Si la contramuestra es negativa, es probable que vaya a ser llamado de nuevo”

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, reveló este domingo que existe la posibilidad de que el exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez vuelva a ser llamado al Gobierno si la contramuestra sale negativa.

Al abordar la salida del exsubsecretario de la cartera liderada por Jorge Quiroz, que renunció tras dar positivo en un test de drogas realizado en junio, el secretario de Estado no descartó que volviera a la administración.

“Si la contramuestra es negativa, lo más probable es que él (Juan Pablo Rodríguez) vaya a ser llamado de nuevo al Gobierno“, reveló la autoridad en Mesa Central de T13.

Ruminot sostuvo que “nos parece de la mayor justicia que, si lo que hubo fue un mal examen que entregó un resultado que no correspondía, hay que, por supuesto, hacer justicia”.

No obstante, aclaró que no puede asegurar que el exsubsecretario volverá a dicho cargo, pero enfatizó que la idea es que “vuelva a ser convocado por el Gobierno”.

En esa línea, comentó que “él es una persona muy querida, que cuenta con un enorme reconocimiento” y afirmó que les ha asegurado reiteradamente que no consume drogas.

“Él nos ha dicho con mucha convicción y seguridad: ‘Yo no soy consumidor de drogas, aquí hay un error en la última muestra del examen que se tomó‘”, señaló.

Dicha afirmación, según Ruminot, se respalda con el test de drogas al que se sometió la exautoridad durante el mes de abril, “que le salió negativo, o sea, plenamente apto para estar desempeñándose en un cargo público”.

“Pero, naturalmente, frente a un examen que dio positivo y por el que lo iban a cuestionar mucho más de lo que ya ha sido, es evidente que la decisión del Gobierno es la que había que tomar“, añadió.