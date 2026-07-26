Biministro De Grange cifra hasta en US$ 700 millones la reconstrucción en la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco tras lluvias

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, estimó los costos de los daños a la infraestructura causados por el sistema frontal en la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco podrían llegar a los B

De Grange señaló que el Gobierno ya realizó estimaciones preliminares de los daños en las zonas afectadas por las intensas lluvias, dado que pronto se deberá iniciar la recuperación y reconstrucción del área.

“Nosotros hemos hecho estimaciones preliminares. Siempre falta hacer un análisis más fino. Pero entre US$ 400 y 500 millones puede ser la recuperación del daño que recibió la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco producto de esta catástrofe climática”, informó en Estado Nacional de TVN.

Explicó que este costo abarca tanto la infraestructura pública como la privada: “El caso de la Ruta 5 o de la Ruta 43, son concesionadas. La recuperación o la reparación de la infraestructura se hace mediante seguros. Por lo tanto, no le afecta directamente al Estado. Es parte del negocio de concesión”.

No obstante, aclaró que “la gran mayoría son caminos públicos que son administrados o por Vialidad del Ministerio de Obras Públicas o por el Serviu, que es del Ministerio de Vivienda. Entonces, para el Estado va entre US$ 400 y US$ 500 millones”.

En esa línea, sostuvo que a los gastos también hay que sumarles los déficits de infraestructura de la zona, en particular de la Región de Coquimbo, cuyo “daño es gigantesco”.

“Si sumas los pasivos en infraestructura, en temas hídricos, de vialidad, de telecomunicaciones, yo creo que puede llegar a US$ 700 millones“, reveló.

No descarta el uso del fondo del 2% para emergencia en el norte

Al ser consultado por el posible uso del fondo del 2% para emergencias en las zonas afectadas, indicó que el Gobierno está evaluando dicha opción: “Es una posibilidad, y por supuesto el Gobierno lo está evaluando“.

En ese sentido, aclaró que debe preguntarle al presidente José Antonio Kast sobre ello, debido a que aún no han conversado del tema.

Sin embargo, aseguró que no hay necesidad de usar el fondo de emergencia en la recuperación de corto plazo con el trabajo que se está realizando ahora: “Para recuperar en el corto plazo, sí, yo creo que es suficiente”.

Además, se refirió a la renuncia del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un test de drogas.

“Personalmente tenía un gran aprecio por el subsecretario; me parece una muy buena persona, un gran profesional”, comentó.

Asimismo, la autoridad descartó que haya sido prematura la salida de Rodríguez: “Es mejor no hacer las cosas a medias, porque siempre deja espacio para la duda. Después se sabrá la verdad, yo creo, pero como gobierno yo creo que es muy importante mantener esa señal que da tranquilidad también a la ciudadanía”.