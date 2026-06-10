Biministro Mas tilda de “graves” contratos del INE a personas con antecedentes penales para Censo 2024

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó a través de sus redes sociales el informe de la Contraloría General de la República (CGR) en el que se reveló que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contrató a 16 personas con antecedentes penales para el Censo de Población y Vivienda 2024.

Entre los antecedentes penales se encontraban delitos por robo, hurto, estafa y tráfico de drogas.

La autoridad calificó los hechos como “antecedentes graves” que deben ser investigados y señaló, a través de su cuenta de X, que esto ocurrió durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

“En relación con el informe de la Contraloría General de la República sobre el proceso del Censo 2024 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo señalamos que se trata de antecedentes graves, ocurridos durante la administración anterior, que deben ser investigados con rigurosidad y total transparencia”, compartió.

Por último, la autoridad reiteró el compromiso del Gobierno para fortalecer las instituciones y usar de forma correcta los recursos públicos.