Activan Código Azul en la Región Metropolitana ante pronóstico de bajas temperaturas

Este miércoles, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó el Código Azul en la Región Metropolitana ante las bajas temperaturas que se prevén para este jueves, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Esto implica, según informó el Gobierno, la activación de “un refuerzo a las rutas sociales que recorren los distintos puntos donde hay personas en situación de calle, para proteger su vida y salud, entregando alimento y ropa de abrigo”.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, afirmó que “la activación del Código Azul viene a reforzar el trabajo que hacemos regularmente con el Plan Protege Calle, que consiste en estar siempre en terreno, ayudando a que las personas en situación de calle no sufran por las condiciones meteorológicas y, en definitiva, a salvar vidas”.

“Para nuestro Gobierno, lo más importante son las personas. Por eso es clave que todos podamos ser parte de esto, alertando para salvar una vida al Fono Calle 800 104 777, opción 0, que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, en caso de ver a una persona en situación de calle expuesta al frío”, agregó la titular de Desarrollo Social.

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¿Qué es el Código Azul?

El Código Azul tiene como objetivo activar un refuerzo de la red de atención para personas en situación de calle.

Para su activación deben registrarse temperaturas iguales o inferiores a 0° C, o temperaturas iguales o inferiores a 5° C acompañadas de precipitaciones, nieve o aguanieve.

Esta medida aplica únicamente en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía. En esta última, se activa cuando se registran temperaturas iguales o inferiores a 0° C.