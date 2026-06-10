Harald Beyer, exministro de Educación: “Es un error tratar de terminar con el Sistema de Admisión Escolar”

El exministro de Educación, Harald Beyer, abordó en CNN Prime el debate sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si, entre las políticas impulsadas en materia educacional por la actual administración, existe alguna que valore positivamente y otra que le genere preocupación, Beyer afirmó que “valoro mucho el esfuerzo para que los niños y niñas aprendan a leer fluidamente en segundo básico. Creo que ese sería un gran logro para la educación chilena. Si el gobierno avanza en esa dirección, sería muy bueno”.

En esa línea, agregó: “Es un error tratar de terminar con el Sistema de Admisión Escolar (SAE)”, y sostuvo que, respecto de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), su postura es avanzar hacia un modelo mixto.

Al ser consultado sobre por qué considera un error terminar con el SAE, explicó que la flexibilidad e incluso el mérito académico pueden incorporarse dentro del sistema actual.

“Y este sistema, si uno lo descentraliza, tiene el riesgo de que genere una selección donde finalmente se discrimine. En cambio, hay países que tienen sistemas de selección por mérito y que utilizan un sistema de admisión escolar. Holanda, o Países Bajos, es el caso más emblemático. Entonces, me parece que uno puede elegir otros criterios, pero manteniendo el Sistema de Admisión Escolar. Creo que ha sido un avance y no debería decidirse terminarlo”, comentó.

Asimismo, precisó que, hasta el momento, las propuestas del Ejecutivo en esta materia no han sido del todo claras.

¿Qué ha dicho el Gobierno sobre el Sistema de Admisión Escolar?

Durante su cuenta pública, el Presidente José Antonio Kast abordó el SAE y sostuvo: “Tenemos que devolverles a las familias el lugar que tienen que ocupar y que nunca debieron haber perdido en la elección de los proyectos educativos. Tras una década de ir centralizando el Sistema de Admisión Escolar, hoy, ¿qué piden las personas? Que enfrentemos el tema”.

“Hay temas que analizar, hay temas que cambiar y no cerremos los ojos ante algo que es evidente y que nos piden los apoderados: que se vuelva a ponderar el mérito de los alumnos, que se vuelva a permitir que los padres puedan elegir el establecimiento educacional para sus hijos. Por algo se crean proyectos educativos distintos, para que los padres tengan la posibilidad de elegir entre unos y otros (…). Pero hoy no en todas partes, con el método que tenemos, eso se hace realidad”, remarcó.

Respecto de este tema, la ministra de Educación, María Paz Arzola, adelantó a inicios de junio en CNN Chile Radio que “pronto vamos a presentar un proyecto de ley. Estos son cambios que toman tiempo y que requieren de una ley”.

“Nosotros venimos a construir y no a destruir. Entendemos que el sistema actual tiene algunos elementos que es importante preservar”, aclaró.