Presidenta del Senado se suma a críticas por salida de directora de SernamEG y pide revertir la decisión

Paulina Núñez cuestionó la solicitud de renuncia no voluntaria a Priscilla Carrasco, quien enfrenta un tratamiento por cáncer de mama. La decisión del Ministerio de la Mujer ya había generado reproches desde distintos sectores políticos.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se sumó este martes a las críticas contra el Gobierno por la salida de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, luego de que el Ministerio de la Mujer solicitara su renuncia no voluntaria.

A través de su cuenta de X, la senadora afirmó que “hay límites en política y en la vida” y planteó que la decisión “se debe revertir y no profundizar el dolor de una persona”. En el mismo mensaje, llamó a actuar con “más empatía, más compasión”.

Hay límites en política y en la vida. Da igual como hayan actuado ellos en su Gob, como la actual directora se haya desempeñado. Se debe revertir la decisión y no profundizar el dolor de una persona. Más empatía, más compasión. pic.twitter.com/PFEfp9BPVD — Paulina NuñezUrrutia (@paulinanu) March 31, 2026

La controversia se instaló luego de que se conociera que Carrasco, quien llegó al cargo por Alta Dirección Pública y lo ejercía desde 2022, enfrenta un cáncer de mama triple negativo diagnosticado en julio de 2025. Distintos reportes señalan que mantiene tratamiento oncológico, antecedente que intensificó los cuestionamientos a la medida adoptada por la cartera encabezada por Judith Marín.