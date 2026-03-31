País ministerio de la mujer

Presidenta del Senado se suma a críticas por salida de directora de SernamEG y pide revertir la decisión

Por Michel Nahas Miranda

31.03.2026 / 08:12

{alt}

Paulina Núñez cuestionó la solicitud de renuncia no voluntaria a Priscilla Carrasco, quien enfrenta un tratamiento por cáncer de mama. La decisión del Ministerio de la Mujer ya había generado reproches desde distintos sectores políticos.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se sumó este martes a las críticas contra el Gobierno por la salida de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, luego de que el Ministerio de la Mujer solicitara su renuncia no voluntaria.

A través de su cuenta de X, la senadora afirmó que “hay límites en política y en la vida” y planteó que la decisión “se debe revertir y no profundizar el dolor de una persona”. En el mismo mensaje, llamó a actuar con “más empatía, más compasión”.

La controversia se instaló luego de que se conociera que Carrasco, quien llegó al cargo por Alta Dirección Pública y lo ejercía desde 2022, enfrenta un cáncer de mama triple negativo diagnosticado en julio de 2025. Distintos reportes señalan que mantiene tratamiento oncológico, antecedente que intensificó los cuestionamientos a la medida adoptada por la cartera encabezada por Judith Marín.

DESTACAMOS

Negocios Chile apuesta por la tecnología y la inteligencia artificial en la carrera por ser el principal productor mundial de salmón

LO ÚLTIMO

País Reportan incendio al interior del liceo Lastarria: Emergencia obligó a cerrar avenida Providencia
IPSA abre al alza en línea con el repunte global tras reporte sobre eventual desescalada en Medio Oriente
Presidente Kast adelanta que indultará a delincuentes pero que después presentará un proyecto para eliminar dicha facultad presidencial
"Faltó socializar más esa decisión": Jefa de bancada de la UDI critica gestión del Gobierno tras despido de directora en Sernameg
Papa León XIV portará la cruz en su primer viacrucis de Viernes Santo en el Coliseo romano
Presidente Kast dice que cálculos están "mal hechos": "Pongo en duda todos los números que nos entregó el gobierno anterior"