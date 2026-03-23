“Hacienda va a tener que revisar bien cómo se le va a dar sustentabilidad a esta industria”: Presidenta de casinos pide apurar ley de apuestas online

Cecilia Valdés, líder de la Asociación de Casinos y Juegos, afirmó que el nuevo gobierno debe acelerar la tramitación del proyecto que regula las plataformas de apuestas en línea. A su juicio, el avance del juego ilegal, la caída de visitas a los casinos y las falencias estructurales del sector obligan a una revisión más profunda.

La presidenta de la Asociación de Casinos y Juegos, Cecilia Valdés, emplazó al Ministerio de Hacienda a revisar en profundidad la situación de la industria y a acelerar la tramitación del proyecto que regula las plataformas de apuestas online, hoy en segundo trámite constitucional.

En entrevista con Pulso de La Tercera, la dirigenta gremial sostuvo que el nuevo gobierno tiene una oportunidad para ordenar un mercado que, a su juicio, hoy opera bajo fuertes distorsiones por la expansión del juego ilegal, tanto presencial como digital.

“Hacienda va a tener que revisar bien cómo se le va a dar sustentabilidad a esta industria”, afirmó Valdés, junto con advertir que el problema no se limita a las apuestas por internet, sino que también alcanza a los tragamonedas instalados en comercios y a un sistema de licencias que, según dijo, arrastra falencias estructurales.

La dirigenta aseguró que la asociación espera un cambio de ritmo bajo la administración de José Antonio Kast. “Tenemos la fe de que cambie algo”, señaló, al sostener que este gobierno llega con el mandato de hacer cumplir la ley y enfrentar con mayor firmeza actividades ilícitas asociadas al rubro.

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“Lo peor es vivir bajo sospechas”

Valdés insistió en que el juego ilegal no solo implica competencia desleal para la industria formal, sino también riesgos en materia de seguridad, tributación y trazabilidad del dinero. En ese contexto, sostuvo que el proyecto de ley sobre casinos online debe ser una prioridad, no solo por recaudación fiscal, sino también por protección a consumidores y menores de edad.

Respecto de las plataformas de apuestas en línea, advirtió que, pese al fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2025 que ordenó bloquear 23 sitios, estas continúan operando en el país mediante cambios de URL y siguen incluso auspiciando a clubes de fútbol y medios de comunicación.

“Lo peor es vivir en un entorno de sospechas”, afirmó, al referirse al financiamiento de equipos deportivos por parte de plataformas cuya trazabilidad, dijo, no está clara. En esa línea, planteó la necesidad de avanzar con urgencia en una regulación que permita saber de dónde vienen y hacia dónde van esos recursos.

La líder gremial también abordó el estado del proyecto de ley, señalando que la iniciativa acumula cerca de 400 indicaciones y que varias de ellas se contradicen entre sí. Por ello, afirmó que Hacienda deberá hacer una revisión exhaustiva del texto, ya que no solo regula apuestas online, sino que también impacta la estructura general de la industria del juego.

Además, defendió la idea de modernizar el modelo actual para permitir que los casinos físicos también puedan competir en plataformas digitales. Según explicó, la industria busca condiciones de competencia equivalentes entre actores nuevos y operadores ya establecidos en Chile.