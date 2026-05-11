Bono Base Familiar: Cómo recibir el pago mensual de hasta $58 mil por 24 meses

El Bono Base Familiar es uno de los aportes estatales dirigidos a hogares en situación de extrema pobreza y puede entregarse durante un período máximo de 24 meses, siempre que la familia mantenga los requisitos establecidos.

A diferencia de otros beneficios, este aporte no requiere postulación. Según Chile Seguridades y Oportunidades, el pago se activa de forma automática para las personas y familias que participan en los programas correspondientes y presentan una brecha entre sus ingresos y la línea de extrema pobreza.

¿Cómo se puede recibir el Bono Base Familiar?

Para acceder al Bono Base Familiar, la persona o familia debe formar parte del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y participar activamente en alguno de sus programas, como Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Además, debe estar en el Acompañamiento Psicosocial o en el Acompañamiento Sociolaboral, según corresponda. El otro requisito clave es que el ingreso mensual per cápita del hogar sea inferior a la línea de extrema pobreza vigente.

Esta condición se revisa mensualmente. De acuerdo con la información oficial, la evaluación se realiza el día 15 de cada mes, por lo que el pago puede suspenderse si los ingresos del grupo familiar superan el límite establecido.

¿Quién cobra el beneficio?

La normativa establece un orden de prioridad para definir a la persona que recibe el pago dentro del grupo familiar. El criterio privilegia principalmente a las mujeres, especialmente cuando son madres de personas menores de edad o de personas con invalidez o discapacidad mental.

Si no existe una persona en esa condición, el pago puede asignarse a una mujer mayor de 18 años que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar. Luego, la prioridad pasa a mujeres mayores de edad que cumplan labores de dueña de casa.

En caso de que no existan mujeres que cumplan esas condiciones, el beneficio puede pagarse al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar o a una persona mayor de edad que tenga a su cuidado a un menor.

¿Cuál es el monto del Bono Base Familiar?

El monto del Bono Base Familiar es variable y depende de la situación económica de cada hogar. Según Chile Seguridades y Oportunidades, el pago promedio estimado alcanza los $58.594 mensuales.

El cálculo busca cubrir el 85% de la diferencia entre los ingresos mensuales per cápita de la familia y el valor fijado para la línea de extrema pobreza. Por eso, mientras menores sean los ingresos del hogar, mayor puede ser el monto del aporte.

El beneficio se entrega por hasta 24 meses desde su concesión. Durante los primeros 16 meses se paga el monto que corresponda según la situación del hogar y, desde el mes 17, el aporte comienza a decrecer en la medida establecida por el programa.

Como el Bono Base Familiar no requiere postulación, las familias deben mantenerse dentro de los programas de acompañamiento del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y cumplir mensualmente con las condiciones exigidas para continuar con el pago.