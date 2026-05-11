Presidente Kast arremete contra el Partido Comunista: “Luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances”

A través de sus redes sociales, el Presidente José Antonio Kast criticó al Partido Comunista y lo acusó de “agitar las calles“.
En su cuenta de X -antes conocida como Twitter- publicó que “durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda“.
“Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso”, acotó.
Finalmente, el Mandatario aseguró que “los chilenos quieren soluciones, no más violencia“.
Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no…
— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) May 11, 2026
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