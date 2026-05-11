Presidente Kast arremete contra el Partido Comunista: “Luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances”

A través de sus redes sociales, el Presidente José Antonio Kast criticó al Partido Comunista y lo acusó de “agitar las calles“.

En su cuenta de X -antes conocida como Twitter- publicó que “durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda“.

“Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso”, acotó.

Finalmente, el Mandatario aseguró que “los chilenos quieren soluciones, no más violencia“.