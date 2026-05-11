China confirma visita de Donald Trump a Beijing: Se reunirá con Xi Jinping

(CNN) — El Ministerio de Relaciones Exteriores de China confirmó la esperada visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Beijing esta semana, donde se espera que se reúna con el líder de China, Xi Jinping.

“A invitación del presidente Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo”, señaló el ministerio.

Las autoridades chinas no habían confirmado previamente la visita, aunque funcionarios estadounidenses ya habían dado a conocer detalles con anticipación.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha encabezado conversaciones preliminares con China antes de la visita de Trump y afirmó el domingo que viajará a Beijing para la cumbre Trump-Xi el miércoles.

La visita de Trump ocurre mientras las dos economías más grandes del mundo intentan resolver sus diferencias en una amplia gama de temas, desde comercio y tecnología hasta rivalidades de seguridad nacional.

Las conversaciones también se llevarán a cabo en el contexto de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, situación que ha generado una crisis petrolera histórica y un enorme riesgo para la economía mundial.