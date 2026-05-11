Comenzó la fiebre por rellenar el álbum del Mundial 2026: Tiene casi mil láminas

A exactamente un mes para el inicio del Mundial 2026, ya comenzó la fiebre por rellenar el álbum.

Y es que la llegada de una nueva Copa del Mundo también significa el retorno de un clásico para coleccionistas. Para algunos, incluso, se ha convertido en una tradición.

Este año, Panini puso a la venta distintas versiones, con opciones de tapa dura y tapa blanda. En Chile, el álbum de tapa blanda tiene un valor de $3.900 y cada sobre cuesta $1.100, con 7 láminas en su interior.

Sin embargo, al ser 48 selecciones participantes y contar con 980 láminas a rellenar, además de las figuritas que salen repetidas, la tradición se transforma en una odisea. Rellenar el álbum requeriría comprar entre 140 y 150 sobres.

De todos modos, esta edición es especial, ya que marca el cierre de una era para muchos.

Milton Benítez, gerente comercial de Panini Chile, comentó que es “el último mundial de Cristiano, el último mundial de Messi, así que sentimos la ansiedad de nuestros coleccionistas en querer tener prontamente el álbum”.

Asimismo, quienes conocen de cerca esta locura mundialera son los vendedores de los kioskos.

Julio Malvino, quien lleva más de 44 años vendiendo e intercambiando láminas en su kiosko de Alameda con Morandé, en pleno centro de Santiago, relató que “un día estaba juntando láminas para uno de mis hijos y tenía muchas en mis manos; pasó una señora y me preguntó si acaso cambiaba láminas. Le dije ‘bueno, cambiemos'”.

Además, hizo un llamado a quienes están rellenando el álbum a ir a su tienda para intercambiar láminas repetidas.

“Invito a todas las personas que quieran tratar de completar sus álbumes y que economizen dinero también; pueden venir aquí todos los días de lunes a viernes, de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Aquí los voy a atender con mucho agrado. Y les advierto, conmigo van a ahorrar mucho dinero”, dijo.

Francisco Salles, coleccionista de álbumes, también invitó a los coleccionistas a asistir “todos los domingos que dure el Mundial, en el Mall Espacio M en Santiago Centro; en el tercer piso se van a juntar los coleccionistas del mundial para intercambiar láminas. Que vayan, que se animen y que cambien para completar sus colecciones”.