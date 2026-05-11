Exjueza choca su vehículo en La Reina: Impactó a cafetería y trabajadora sufrió lesiones

Durante las últimas horas se reportó un accidente vehicular en la comuna de La Reina, que terminó con un automóvil incrustado en un recinto comercial.

Según información de Radio Biobío, el vehículo era conducido por Viviana Toro Ojeda, exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien protagonizó el incidente en Avenida Fernando Castillo Velasco 7059.

El impacto afectó directamente al local comercial “Don Felipe”. Según los antecedentes recopilados en el parte policial de Carabineros de Chile, la exmagistrada habría confundido el acelerador con el freno al momento de realizar una maniobra de estacionamiento, lo que provocó la pérdida de control de la máquina e ingreso al local.

Como consecuencia del choque, una empleada de la cafetería resultó con lesiones de diversa consideración. La mujer debió ser derivada de urgencia al Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) de La Reina para su evaluación y tratamiento médico.

Pese a los daños estructurales registrados en el inmueble y el estado de la víctima, la ex autoridad judicial quedó en libertad tras el procedimiento policial correspondiente.