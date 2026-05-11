Cobre toca máximo de tres meses en Londres por temores sobre el suministro

El precio del cobre alcanzó este lunes su mayor nivel en más de tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME), en medio de nuevas preocupaciones por el suministro global del metal rojo.

De acuerdo con datos citados por Reuters, el contrato de referencia a tres meses subía cerca de 0,5% durante la jornada, hasta ubicarse en torno a US$13.637 por tonelada métrica, equivalente a cerca de US$6,18 por libra.

Con este avance, la principal exportación de Chile se encaminaba a registrar su sexta sesión consecutiva de ganancias, su racha alcista más extensa desde diciembre.

¿Por qué subió el precio del cobre?

El alza del cobre se explica principalmente por las dudas sobre la oferta mundial, que por ahora han pesado más que las inquietudes por una eventual menor demanda asociada al escenario geopolítico en Medio Oriente.

Uno de los factores que impulsó al metal fue el retraso en la recuperación total de la mina Grasberg, en Indonesia, operada por Freeport. La compañía ajustó sus estimaciones y ahora prevé retomar completamente sus operaciones recién a comienzos de 2028, más tarde que lo proyectado inicialmente.

Grasberg es una de las minas de cobre más relevantes del mundo, por lo que cualquier retraso en su producción tiende a presionar las expectativas de suministro. En ese contexto, los inversionistas han reforzado sus apuestas por un mercado más ajustado.

El director de estrategia de materias primas de Saxo Bank, Ole Hansen, sostuvo que la ruptura del cobre sobre la zona de los US$13.500 por tonelada atrajo a fondos que operan con señales técnicas, luego de varios intentos fallidos por superar ese nivel desde febrero.

“Esa evolución del precio parece bastante sólida frente al contexto no tan sólido de la guerra en Oriente Medio. Eso apunta a que la oferta se ve igualmente desafiada en un momento en el que la demanda se pone en duda”, señaló el analista, según consignó Reuters.

China también dio impulso al metal rojo

El mercado también recibió apoyo desde China, el principal consumidor mundial de metales industriales. Datos recientes mostraron que la inflación industrial superó las expectativas, lo que alimentó la idea de que las medidas de estímulo del gobierno chino comienzan a tener efecto en la economía.

En paralelo, el contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con un alza cercana al 0,9%, hasta los 104.620 yuanes por tonelada, tras alcanzar también un máximo de tres meses.

Pese al repunte reciente, el cobre aún se mantiene por debajo del máximo alcanzado en enero, cuando llegó a US$14.527,50 por tonelada, equivalente a unos US$6,59 por libra.