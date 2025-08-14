Análisis semestral de apuestas en Chile: las marcas más visitadas durante este periodo

Informe de Apuesta Legal Chile revela como los patrocinios deportivos y campañas locales han marcado la diferencia en el primer semestre del año.

Un análisis exclusivo de Apuesta Legal Chile, basado en estimaciones de Similarweb, revela que el tráfico web hacia las plataformas de apuestas en línea en Chile se concentró en tres operadores durante la primera mitad del año. Jugabet, Coolbet y Betano encabezan el ranking, mientras que otros operadores internacionales tienen terreno para crecer.

A lo largo del 2025, Jugabet ha liderado el tráfico de los jugadores. Sin embargo, Coolbet y Betano están en una competencia constante por el segundo lugar.

Durante el segundo trimestre de 2025 (Q2) Jugabet acumuló 19,1 millones de visitas, seguido por Coolbet Chile con 16,4 millones y muy de cerca Betano con 16,2 millones. Juntas, estas tres plataformas concentraron más del 80% del tráfico del sector en el país, según el informe.

Otras marcas reconocidas a nivel global, como Stake, Novibet o Betsson, también están en competencia, aunque muy por debajo de las líderes: alcanzaron los 6 millones, 1,5 millones y 1,1 millones respectivamente.

Análisis Q1

En el primer trimestre (Q1), Jugabet también encabezó el ranking con 17,7 millones de visitas, mientras que la pelea por el podio entre Betano y Coolbet se mantuvo. Sin embargo, a diferencia del periodo anterior, Betano logró posicionarse por delante de Coolbet.

El contraste con operadores globales es notorio: marcas como Bet365 apenas alcanzaron las 368 mil visitas en el trimestre, lo que demuestra la fuerte ventaja de las plataformas con estrategia local.

¿Por qué predominan esas tres marcas?

El estudio atribuye la ventaja a la capacidad de las marcas para conectar con la afición chilena. Jugabet ha potenciado su presencia mediante patrocinios a clubes de gran arraigo —incluyendo a dos de los equipos con mayor masa de hinchas— y alianzas con figuras deportivas históricas.

Coolbet, por su parte, ha apostado por una presencia diversificada en el fútbol de divisiones inferiores y en el baloncesto.

Ambas operan con dominios “.cl” y han intensificado campañas publicitarias y promociones dirigidas al público chileno —bonos destacados y activaciones vinculadas a partidos— estrategias que, según el informe, habrían sido determinantes para atraer y retener tráfico.

Internacionales vs. locales: una diferencia de sintonía

El informe plantea que los operadores internacionales, aun cuando cuentan con reconocimiento global, enfrentan limitaciones en el país debido a su poca vinculación con el deporte y la cultura local. Su oferta podría percibirse como genérica y menos adaptada a la idiosincrasia del hincha chileno, lo que dificulta competir por la misma porción de audiencia que las plataformas con enfoque territorial.

El camino hacia una regulación

El análisis llega en un momento de probable cambio: la discusión sobre la regulación de las apuestas en línea en Chile avanza y podría alterar dinámicas de mercado. En ese escenario, la capacidad de los operadores para formalizar su presencia local y mantener una conexión con el ecosistema deportivo será clave para sostener su posición.

La radiografía del primer semestre de 2025 muestra un escenario marcado por la concentración y por la primacía de quienes supieron hablar el idioma del hincha. Mientras se define el marco regulatorio, las casas que apuesten por una estrategia local —patrocinios, activaciones ligadas al deporte nacional y ofertas adaptadas— seguirán teniendo ventaja competitiva en Chile, sostiene Apuesta Legal Chile.