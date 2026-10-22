Portillo: Rescatan cuerpo de tercer montañista fallecido tras avalancha en Laguna del Inca

Los equipos de búsqueda encontraron el cuerpo del tercer montañista fallecido tras la avalancha ocurrida en Laguna del Inca (Región de Valparaíso) el fin de semana recién pasado.

Los trabajos se habían suspendido a comienzos de esta semana debido a las complejas condiciones meteorológicas por el sistema frontal pronosticado en regiones de la zona centro-sur del país.

Tras la situación, el fin de semana fueron rescatados los cuerpos de dos montañistas que fallecieron en el lugar y que fueron identificados como Magdalena Acuña y Rodrigo Peña.

Mientras que este jueves, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó el hallazgo del tercer cuerpo, luego de reanudar las labores durante la mañana.

La autoridad agradeció el trabajo de las instituciones que participaron en la búsqueda, entre ellas, el equipo de Salvataje de Comando de Rescate de la Armada, personal del GOPE, Bomberos, PDI y la Delegación Presidencial, según consigna Emol.

Ahora, el cuerpo de la víctima será trasladado hasta el Servicio Médico Legal (SML) de San Felipe.