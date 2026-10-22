SMU entra a la pelea del hard discount: FNE aprueba la compra de Ahorra Food Depot

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la compra de las seis tiendas de Ahorra Food Depot por parte de SMU, la supermercadista controlada por Álvaro Saieh y dueña de Unimarc, Súper 10 y Alvi.

Con esta operación, la compañía entra al segmento de supermercados hard discount, un formato de precios bajos y surtido acotado que ha ganado terreno en el país.

La FNE concluyó que la operación no tiene aptitud para reducir sustancialmente la competencia. Según el organismo, las tiendas de ambas empresas no se superponen en varias zonas y, en las ubicaciones donde sí comparten área de influencia, no se superan los umbrales de concentración de la Guía de Análisis Horizontal.

Los locales de Ahorra están en Las Condes, Ñuñoa, Independencia, San Miguel y La Florida.

SMU sumará un cuarto formato a su portafolio

En su decisión, la FNE consideró especialmente que, con esta compra, SMU pretende desarrollar un modelo tipo hard discount.

La adquisición le entrega a la compañía una red de tiendas ya operativa para sumar un cuarto formato a su portafolio, que hoy combina supermercados de proximidad, con Unimarc, descuento, con Súper 10, y mayorista, con Alvi.

En el segmento hard discount, SMU competirá con Don Salva, de Cencosud, y Mass, del grupo peruano Intercorp. A comienzos de año, el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, había planteado en una entrevista con Forbes que “con Súper 10, podemos atacar la parte de precio de un hard discount”.