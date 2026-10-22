Mercado eleva a 3,7% la inflación esperada a un año y descarta recortes de tasa en los próximos dos años

Los operadores financieros prevén que el Banco Central mantenga la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5% en su reunión del próximo 28 de octubre y elevaron a 3,7% su proyección de inflación para los próximos 12 meses, según la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) previa a la Reunión de Política Monetaria (RPM) de octubre, publicada este jueves por el instituto emisor.

El sondeo, respondido por 62 operadores entre el 20 y el 21 de octubre, confirma un giro en las expectativas frente a las dos encuestas de septiembre. La inflación esperada a un año subió desde el 3,3% registrado en la medición previa a la RPM de septiembre y el 3,5% de la encuesta posterior a esa reunión, lo que suma un alza de 0,4 puntos porcentuales en siete semanas.

El cambio también alcanzó el horizonte que sigue con más atención el Banco Central. La inflación esperada para el segundo año, entre los meses 13 y 24, subió a 3,2%, desde el 3,0% de comienzos de septiembre y el 3,1% de la encuesta posterior a la RPM, con lo que se mantiene por segunda medición consecutiva por sobre la meta de 3% que guía la política monetaria.

NEGOCIOS Operadores suben la inflación esperada en tres encuestas seguidas y mantienen la TPM en 4,5% Medianas de la Encuesta de Operadores Financieros del Banco Central en las tres últimas mediciones. Variable Pre RPM sept. Post RPM sept. Pre RPM oct Cambio Expectativas de inflación Inflación a 12 meses 3,3% 3,5% 3,7% +0,4 pp Inflación a 13-24 meses 3,0% 3,1% 3,2% +0,2 pp IPC mensual esperado Septiembre 0,6% 0,5% Publicado Octubre 0,3% 0,4% 0,5% +0,2 pp Noviembre — 0,3% 0,5% +0,2 pp* Diciembre — — 0,1% Nueva Tasa de Política Monetaria TPM, todos los horizontes 4,5% 4,5% 4,5% Sin cambio Tipo de cambio Dólar a 7 días $935 $945 $980 +$45 Dólar a 28 días $925 $940 $980 +$55 Tasas de bonos del Banco Central BTP a 5 años 5,45% 5,6% 5,75% +0,30 pp BTP a 10 años 5,75% 5,95% 6,025% +0,275 pp BTU a 5 años 2,25% 2,25% 2,35% +0,10 pp BTU a 10 años 2,55% 2,65% 2,7% +0,15 pp Respuestas 60 61 62 La inflación esperada a un año subió de 3,3% a 3,7% en siete semanas y la de dos años llegó a 3,2%, sobre la meta de 3% del Banco Central. El dólar esperado a 28 días subió $55. Fuente: Banco Central. Elaboración: CNN Chile.

Operadores elevan proyección de IPC para octubre y noviembre

En el corto plazo, los operadores esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registre un alza de 0,5% en octubre, cifra que fue revisada al alza en cada encuesta, tras anticipar 0,3% a inicios de septiembre y 0,4% después de la RPM de ese mes.

Para noviembre también proyectan 0,5%, frente al 0,3% previsto en la medición anterior, mientras que para diciembre, en su primera estimación, anticipan una moderación a 0,1%.

Pese al aumento en las expectativas de inflación, la mediana de las respuestas mantiene la TPM en 4,5% en todos los horizontes consultados, desde la próxima reunión hasta 24 meses, la misma trayectoria que en las dos encuestas de septiembre.

Entre los factores que determinan sus proyecciones para la TPM, los operadores elevaron la relevancia de la inflación de 7 a 8 en una escala de 0 a 10 respecto de la encuesta previa a la RPM de septiembre, al mismo nivel que el entorno internacional, que también subió de 7 a 8.

Para la inflación, los precios internos subieron de 5 a 6 y los precios externos y el tipo de cambio, de 7 a 7,5.

En línea con ese diagnóstico, los encuestados elevaron su proyección para el dólar a $980 tanto a 7 como a 28 días, frente a los $935 y $925 de comienzos de septiembre y los $945 y $940 de la encuesta posterior a la RPM.

En el mercado de renta fija, los operadores anticipan nuevas alzas en los rendimientos de los bonos soberanos. La tasa del bono en pesos a 5 años, BTP 5, se ubicaría en 5,75% en 14 días, desde el 5,45% proyectado a inicios de septiembre, y la del BTP 10 en 6,025%, desde 5,75%. En tanto, los bonos en UF a 5 y 10 años se ubicarían en 2,35% y 2,7%, respectivamente.