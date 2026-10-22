Meteorología emite alerta por lluvias “moderadas a fuertes” en zonas del Maule y Ñuble: Podrían caer hasta 40 mm de agua

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones “moderadas a fuertes en corto período de tiempo” en zonas de las regiones Maule y Ñuble.

De acuerdo con el organismo, el evento ocurrirá entre la tarde y la noche de este jueves 22 de octubre.

El fenómeno afectará las siguientes zonas:

Región del Maule: Valle, Precordillera

Valle, Precordillera Región de Ñuble: Valle, Precordillera

La DMC señaló que con la declaración de la alerta “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

Por ello, recomendó a la población mantenerse informada y seguir las instrucciones de las autoridades, evitando riesgos innecesarios.

Lluvias en Maule y Ñuble: ¿Cuánta agua caerá?

Meteorología detalló los montos estimados de precipitaciones en milímetros.

Región del Maule

Valle: 25-35 mm

Precordillera: 23-35 mm

Región de Ñuble