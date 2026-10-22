Abren votación ciudadana para escoger nombre de la mascota de los Juegos Odesur Playa 2027 en Iquique: ¿Cómo participar?

Desde este miércoles 21 de octubre está disponible la votación ciudadana para escoger el nombre de la mascota oficial de los VI Juegos Sudamericanos de Playa Iquique ODESUR 2027.

Los Juegos Odsur Playa se llevarán a cabo entre el 11 y el 21 de marzo del próximo año y reunirán a cerca de mil atletas de 15 países en 14 disciplinas de playa.

Desde la organización de Iquique 2027 dieron a conocer que ya tienen a la mascota oficial.

Se trata de una loba marina que representa la identidad costera de la Región de Tarapacá, cuyo diseño está inspirado “en los colores representativos de la sede, evocando el mar, el cielo y la energía del territorio”.

El nombre a elegir puede ser “Iki”, “Naira” o “Asuka”.

Cada nombre tiene un significado. “Iki”, por Iquique, la ciudad que la vio nacer; “Naira”, del aimara “ojos”, por la mirada que guía y va adelante; y “Asuka”, del quechua “lobo marino”, por las raíces andinas que la definen.

La iniciativa invita a la comunidad a ser parte del encuentro deportivo a través de la consulta, que se abrió el 21 de octubre y estará disponible hasta el 6 de noviembre.

Se podrá votar en el sitio web iquique2027.cl.