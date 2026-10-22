“No hay represalia ni matonaje”: Senadora Vodanovic defiende remoción de Araya de Comisión y dice que la decisión fue “administrativa”

“Matonaje” y “El PS se pasó 20 pueblos” fueron algunas de las críticas del PPD luego de que el senador de la colectividad, Pedro Araya, fuera removido de la presidencia de la Comisión de Constitución.

Esta situación habría tenido lugar tras una petición del Socialismo Democrático (SD) para reemplazar a Araya por su par del Partido Liberal, Vlado Mirosevic.

Según se dio a conocer, la medida habría sido tomada luego de que el senador del PPD acordara con el Gobierno una reforma constitucional alternativa en materia de seguridad, junto con los senadores Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (RN).

Por su parte, el destituido senador arremetió contra la coalición: “Parece que el Socialismo Democrático dejó de ser el Socialismo Democrático y pasó a ser el socialismo autoritario, donde pensar distinto tiene sanciones, no responder a los intereses de alguno tiene sanciones, y creo que esa es una muy mala señal para la unidad del progresismo; creo que se ha retrocedido”.

Bajo ese contexto, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, descartó tajante la existencia de un “matonaje” contra Araya.

“Este episodio, y tal como lo ratificó además una declaración de la mesa del partido PPD, corresponde a acuerdos administrativos que se toman dentro de la autonomía parlamentaria y que tienden al mejor funcionamiento de las comisiones. Entonces, yo espero que esto quede en ese contexto y que no entorpezca el buen funcionamiento de nuestras relaciones, que además es el deseo de toda la mesa de nuestro partido”, explicó en entrevista con CNN Chile Radio.

Y añadió que “todos hemos firmado proyectos con la derecha, no hay problema en aquello”. La problemática tiene que ver con “el uso de la posición de presidente de una comisión para darle mayoría a la derecha en forma permanente sin consulta con el resto de la comisión”.

La parlamentaria afirmó que “aquí no hay una represalia, ni hay matonaje, ni hay una posición personal en contra de un senador porque haya firmado un proyecto con la derecha”.

“No hay un castigo, hay una decisión de orden administrativo; tampoco tiene que ver con ese proyecto de reforma constitucional, sino que tiene que ver con su posición de presidente de una comisión que debiera haber estado en diálogo permanente con nuestro sector, cosa que no se realizó”, reiteró.

Con todo, Vodanovic apuntó a que la decisión de sacar a Araya de la Comisión de Constitución se tomó en conjunto y que el PPD tenía conocimiento de aquello.

“Aquí se han excedido los calificativos y las sobreinterpretaciones. La verdad es que está dentro de las facultades de los comités cambiar a los miembros de una comisión y, en este caso, reitero, no se hizo a espaldas del PPD, sino muy por el contrario, con la firma del subjefe del comité, que es el senador (Ricardo) Celis de ese mismo partido”, dijo.