Gobierno informa extensión hasta diciembre del “Bono combustible” para transportistas: ¿Hasta cuándo se puede postular?

El Gobierno informó la extensión hasta diciembre de este año de la entrega del “Bono combustible” para transportistas. Se trata de un subsidio de $100.000 mensuales dirigidos a dueños de taxis, colectivos y transporte escolar, entregado en el marco del Plan Chile Sale Adelante.

Las autoridades señalaron que la extensión entró en vigor el pasado 17 de octubre y que los transportistas ya pueden postular en el sitio web mtt.gob.cl/planchilesaleadelante/.

Y añadieron que entre abril y septiembre, el “Bono combustible” fue otorgado a alrededor de 90 mil transportistas en todo Chile, entregando más de $54 mil millones.

El subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, señaló que el transporte “cumple un rol fundamental en la vida cotidiana de las personas y, como Gobierno, buscamos los mecanismos para ampliar este beneficio durante octubre, noviembre y diciembre”.

“Este subsidio mensual ha permitido resguardar el presupuesto de los transportistas y también garantizar la conectividad de millones de compatriotas que usan estos modos de transporte”, añadió.

Por otro lado, el Programa Especial de Estabilización Tarifaria abrió este jueves su tercera convocatoria, que estará disponible hasta el próximo 17 de noviembre.

En sus primeros dos procesos entregó más de $25.600 millones. Para postular, los operadores deben ingresar al sitio web www.dtpr.gob.cl.