“Yo no lo tendría ahí de ninguna manera”: Matthei lanza dura crítica a la permanencia de ministro Quiroz en Hacienda

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) abordó la actualidad del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, en medio del complejo momento económico que enfrenta el país.

En conversación con Radio ADN, se le preguntó a la también exalcaldesa de Providencia si es que cree que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debiera seguir en su cargo.

Sobre este punto, recalcó que “el rol de un ministro de Hacienda es muy difícil. Los ministros de Hacienda tienen que tener mucho cuidado con cualquier cosa que digan porque la gente es muy sensible cuando la gente lo está pasando muy mal“.

Consultada sobre si habría que cambiarlo, apuntó que “es que no va a cambiar, y tampoco van a buscar a otro ministro“.

Finalmente, señaló: “Yo no lo tendría ahí de ninguna manera, qué querís que te diga (sic)”.