Petróleo se dispara por sobre los US$ 110 con el Brent y el WTI toca los US$ 100 ante nuevos ataques de EE.UU. contra Irán

El precio del petróleo se disparó este jueves luego de que se conocieran planes de Estados Unidos e Israel para lanzar una nueva ronda de ataques contra Irán.

Hacia la tarde, el Brent avanzaba 2,62% hasta los US$ 111,67 por barril, tras tocar un máximo intradía de US$ 112,67.

En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) subía 1,60% hasta los US$ 98,70, luego de alcanzar los US$ 100,08 durante la sesión.

Mercados Brent ha subido 54,3% y el WTI 47,4% desde el del conflicto en Medio Oriente Precio de cierre diario del barril de petróleo, en dólares, entre el 22 de octubre de 2025 y el 22 de octubre de 2026. Petróleo WTI El WTI sube 47,4% desde antes del conflicto Antes del conflicto US$ 67,02 27 de febrero Máximo US$ 112,95 7 de abril Hoy US$ 98,82 22 de octubre Desde antes del conflicto +47,4% 120 110 100 90 80 70 60 50 US$ 67,02

27 feb · antes del conflicto Máx. US$ 112,95

7 abr Hoy US$ 98,82

22 oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct Petróleo Brent El Brent ha subido 54,3% desde el 27 de febrero Antes del conflicto US$ 72,48 27 de febrero Máximo US$ 118,35 31 de marzo Hoy US$ 111,83 22 de octubre Desde antes del conflicto +54,3% 120 110 100 90 80 70 60 50 US$ 72,48

27 feb · antes del conflicto Máx. US$ 118,35

31 mar Hoy US$ 111,83

22 oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct Fuente: Investing.com. Elaboración: CNN Chile.

Reporte sobre nuevos ataques eleva la prima de riesgo

Las alzas respondían a un reporte de The New York Times, según el cual los ejércitos de EE.UU. es Israel, elaboraron planes específicos para reanudar los ataques sobre Irán después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre en Estados Unidos. De acuerdo con el medio, se trataría de una operación “breve pero intensiva” que ya se encuentra en una fase avanzada de planificación.

El reporte llevó a los inversionistas a incorporar una prima de riesgo geopolítico en los precios del crudo. Irán ha amenazado en reiteradas ocasiones con restringir el tráfico por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula cerca de una quinta parte del comercio marítimo de petróleo a nivel mundial.

La preocupación por la oferta aumentó con los reportes de ataques contra instalaciones energéticas en Arabia Saudita. Además, Estados Unidos ordenó la salida de sus funcionarios gubernamentales no esenciales y de sus familias de ese país, citando el aumento de los ataques de los hutíes, grupo alineado con Irán, contra objetivos civiles.

Inventarios en Estados Unidos también impulsan al crudo

El rally también encontraba apoyo en los datos de inventarios. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), las reservas de crudo del país cayeron en 3,06 millones de barriles en la semana terminada el 16 de octubre, hasta los 412,5 millones de barriles.

La baja fue muy superior a la reducción de 820.000 barriles que anticipaba el mercado.

Tras dos semanas consecutivas de fuertes caídas en las reservas, el mercado tiene menos margen para absorber un eventual shock de oferta en Medio Oriente. Esto ocurre mientras la OPEP+ mantiene una política de producción disciplinada, pese a los elevados niveles de precios.

El avance del crudo contrastaba con el desempeño de Wall Street, donde los principales índices operaban en terreno negativo, con caídas más pronunciadas en el Nasdaq. Hacia adelante, la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, nuevos datos de crecimiento de Estados Unidos y una reunión de la OPEP+ acapararán la atención en torno al futuro de los precios del petróleo.