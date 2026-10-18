Los Andes: Club Andino confirma identidad de dos fallecidos en avalancha en Laguna del Inca

El Club Social de Montañismo y Deporte “Andino Club Pamir”, confirmó este domingo la identidad de dos de las personas que fallecieron tras ser arrastradas por un deslizamiento de nieve hacia la Laguna del Inca, en la comuna de Los Andes.

A través de una publicación en Instagram, el club confirmó que dos de sus integrantes perdieron la vida, identificados como Magdalena Acuña y Rodrigo Peña.

Desde la agrupación expresaron su pesar ante la pérdida de sus socios, y señalaron que ambos “destacaron en nuestro club por su espíritu deportivo y compañerismo”.

Por otra parte, el club confirmó la identidad de Susana Madrid Nawarth, quien se encontraba dentro del grupo de sobrevivientes, que fue rescatada y dada de alta desde los centros asistenciales.

“Los tres se encontraban participando en una expedición particular. Ante las condiciones que se estaban presentando en la montaña, habían tomado la decisión de regresar a los vehículos”, afirmaron desde el directorio.

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