Polémica de “amarres”: García Ruminot critica nombramientos al final del gobierno y pide dejar decisiones al próximo Ejecutivo

El futuro ministro de la Segpres cuestionó la “aceleración” de designaciones en la recta final de la actual administración, mientras desde el Ejecutivo el ministro Álvaro Elizalde rechazó que existan “amarres” y aseguró que los cargos de confianza dejarán sus funciones el día correspondiente en marzo.

El senador de Renovación Nacional José García Ruminot, futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cuestionó los nombramientos realizados en el tramo final del gobierno del Presidente Gabriel Boric, en medio de la polémica por supuestos “amarres” en distintas reparticiones del Estado.

En conversación con Tele13 Radio, el parlamentario sostuvo que en los últimos meses se ha producido una aceleración en las designaciones y advirtió que, en algunos casos, se estaría buscando dejar instaladas personas afines al actual Ejecutivo en cargos relevantes de la administración pública.

En ese contexto, García Ruminot afirmó que, si bien el gobierno debe seguir ejerciendo sus funciones, existen decisiones que por su trascendencia debieran quedar en manos de la próxima administración. “Nadie les está pidiendo que dejen de gobernar, pero hay cosas que, por buen criterio y también de buena administración, deben ser resueltas por el próximo gobierno”, señaló.

Asimismo, planteó que determinados nombramientos, especialmente aquellos vinculados a instituciones clave, debieran realizarse con un criterio más amplio. A su juicio, estas decisiones podrían adoptarse mediante acuerdos, considerando que se trata de cargos que trascienden a una administración en particular.

La controversia se intensificó tras conocerse el nombramiento de Jessica Tapia como directora del Departamento de Estudios y Análisis de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, quien anteriormente se desempeñó como asesora del subsecretario Galo Eidelstein.

Desde el Ejecutivo, la ministra vocera Camila Vallejo rechazó las críticas y sostuvo que el gobierno debe continuar gobernando hasta el final de su mandato, defendiendo la legitimidad de las designaciones realizadas en el ejercicio de sus atribuciones.

Gobierno descarta trama de “amarres” y asegura salida de cargos de confianza

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, rechazó las críticas y sostuvo que el concepto de “amarres” ha sido utilizado de forma excesiva en el debate público.

En conversación con CNN Chile Radio, el secretario de Estado afirmó que existe una diferencia clara entre los cargos políticos y los funcionarios que forman parte de la administración pública mediante concursos. Además, enfatizó que los cargos de confianza no permanecerán en el próximo gobierno.

“El presidente ha sido explícito que se van todos el 11 de marzo. Ningún funcionario político de confianza se va a quedar en el próximo gobierno”, señaló, agregando que incluso se emitió un instructivo firmado junto al Ministerio de Hacienda y la Segpres para asegurar su salida.

Elizalde también cuestionó las críticas provenientes desde la oposición y llamó a aplicar criterios consistentes en este tipo de procesos. “Yo creo que en esto hay que actuar siempre con la misma vara”, sostuvo.