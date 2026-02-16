Vallejo defiende manejo fiscal tras nuevo incumplimiento de meta y asegura menor costo de intereses para próxima administración

La ministra vocera sostuvo que el Gobierno registró “el menor aumento de la deuda pública” en cerca de 20 años y afirmó que eso permitirá ahorrar alrededor de US$1.000 millones anuales en intereses, pese a que el déficit estructural 2025 se estimó en 3,55% del PIB.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró este lunes la defensa del manejo fiscal de la administración del Presidente Gabriel Boric, luego de conocerse que el Ejecutivo incumplió por tercer año consecutivo la meta fiscal, tras cerrar 2025 con un déficit estructural estimado en 3,55% del PIB (cerca de US$13.200 millones).

En ese contexto, Vallejo afirmó que el actual Gobierno “garantizó el menor aumento de la deuda pública” de los últimos cuatro gobiernos, lo que, según indicó, reducirá los costos asociados al pago de intereses para la próxima administración. “Estamos hablando de un ahorro de alrededor de US$1.000 anuales por no tener que pagar más intereses de deuda”, sostuvo.

Déficit estructural 2025 y advertencias por regla fiscal

El dato de déficit estructural (3,55% del PIB) figura en estimaciones preliminares informadas por la Dirección de Presupuestos en el Informe de Finanzas Públicas (IFP).

En paralelo, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expresó preocupación por la credibilidad de la regla fiscal tras los desvíos respecto de la meta original, en un escenario que calificó como especialmente relevante por tratarse de un período sin crisis.

Vallejo también recordó que el Ejecutivo enfrentó, al inicio de su mandato, un déficit de financiamiento para la Pensión Garantizada Universal (PGU) de cerca de US$2.000 millones, lo que obligó a ajustes y reasignaciones presupuestarias para cubrir su pago.