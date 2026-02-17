Elizalde responde a equipo de Kast por déficit fiscal: “Instalan un relato de país que se cae a pedazos como excusa”

En conversación con CNN Chile Radio, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió a los cuestionamientos por el déficit fiscal y advirtió que la próxima administración busca justificar medidas de "desprotección social" bajo la premisa de una supuesta emergencia financiera.

A pocas semanas del cambio de mando, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó las tensiones con el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, respecto al estado de las arcas fiscales y la transición de gobierno.

El secretario de Estado desestimó las acusaciones más duras provenientes de la futura administración y advirtió que la instalación de un discurso de crisis terminal tiene un objetivo político: legitimar retrocesos en derechos sociales y laborales a partir de marzo.

¿Qué dijo el ministro Elizalde sobre la economía?

Consultado en CNN Chile Radio sobre el déficit estructural proyectado para 2025 (3,6% del PIB) y las críticas de figuras republicanas que han tildado al actual Ejecutivo de “criminales financieros“, Elizalde fue enfático en separar la discusión técnica de la política. Si bien reconoció que la proyección de ingresos ha sido un desafío, defendió la responsabilidad del gasto público bajo el mandato de Gabriel Boric.

Sin embargo, el punto más álgido de la conversación se centró en la estrategia discursiva del gobierno entrante. Ante la afirmación del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre un inminente plan de ajuste, Elizalde alertó sobre las intenciones detrás de este diagnóstico catastrófico.

“Se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social”, señaló el ministro, haciendo un paralelo con las reformas laborales observadas en países vecinos.

El jefe de gabinete cuestionó duramente las afirmaciones del diputado Juan Antonio Coloma, quien sugirió que Chile es hoy más pobre que hace cuatro años. “Es una falacia aritmética, económica (…) se pretende construir un relato de un país que se cae a pedazos como excusa, al parecer, para eventualmente hacer retroceder el país en ciertas conquistas sociales fundamentales”, aseveró Elizalde, citando la encuesta Casen y el crecimiento del producto como contraargumentos.

Crisis en Gendarmería y seguridad

Otro de los temas obligados fue la situación en Gendarmería, tras las recientes liberaciones erróneas de reos y las declaraciones del ministro de Justicia sobre un posible “sabotaje”. Elizalde respaldó la gestión institucional y la necesidad de investigar a fondo, ya sea por dolo o error administrativo.

El ministro contextualizó la crisis con el explosivo aumento de la población penal, que pasó de cerca de 39 mil reclusos en 2021 a más de 63 mil en la actualidad. “Si se compara con gestiones de gobierno anteriores, efectivamente ha habido un menor porcentaje de liberaciones erróneas, pero tenemos que llevarla a cero”, explicó, añadiendo que la corrupción se combate caso a caso y que “la conducta particular de un funcionario no compromete a la institución”.