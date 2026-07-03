Plan Escudo Fronterizo: Gobierno informa que construcción de zanja en Colchane lleva más de 60% de avance

El Gobierno entregó detalles sobre la construcción de la zanja en la zona norte del país, en el marco del Plan Escudo Fronterizo.
La iniciativa del Ejecutivo busca impedir el ingreso y salida de migrantes irregulares a territorio nacional, además de la comisión de delitos asociados a zonas fronterizas, como narcotráfico o robo de autos.
En Chacalluta, el avance llegó al 100%, con 6.751 metros de zanja, que tuvo dificultades en sus etapas iniciales debido a que “el suelo excavado presentaba mayor cohesión en la costa a diferencia del sector colindante a la Ruta 5”.
Las autoridades señalaron que dicha condición permitió “mejorar la estabilidad de los taludes, reduciendo la necesidad de extender el perfil de excavación”.
Asimismo, las obras han estado enfocadas en “ajustes operativos puntuales”, como la habilitación de accesos para la retroexcavadora, limpieza del sector y retiro del material acopiado.
En el caso de Colchane, la construcción de la zanja alcanzó el 63,3%, correspondiente a 4.179 kilómetros de un total de 6,6 km.
Para llevar a cabo la zanja en esta zona se han utilizado distintas maquinarias, entre ellas:
- Bulldozer
- Retroexcavadora
- Cargador frontal
- Motoniveladora
- Excavadora
- Camión aljibe
- Camión Tolva
Hace algunas semanas se dio a conocer que un grupo de personas comenzó a construir un “puente” en la zanja en Colchane. Sin embargo, funcionarios de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas llevaron a cabo trabajos para desarmar el “puente”.
En esa oportunidad, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que “borren o pongan un puente en la zanja es más que esperable, pero ya sabemos dónde están operando y concentramos la fuerza ahí”.
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