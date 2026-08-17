Borrador de reforma de seguridad: Presidente Kast afirma que “vamos a respetar los derechos de salud de cada persona”

“Nosotros vamos a respetar los derechos de salud de cada persona”.

De esa manera, el presidente José Antonio Kast abordó la controversia en torno al borrador de la reforma constitucional que pretende llevar adelante el Gobierno y que quitaría todas las prestaciones sociales a los condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.

El borrador del texto indica en su artículo 9 que quienes hayan sido condenados por crimen organizado, conductas terroristas y narcotráfico quedarían sin derecho de acceso a prestaciones sociales financiadas por el Estado una vez condenados, mientras estén en prisión y 15 años después de salir en libertad.

En entrevista con Radio Duna, el mandatario afirmó: “Nosotros no vamos a pasar a llevar ningún derecho de urgencia de salud, porque es evidente; nosotros creemos en el respeto a los derechos humanos, pero queremos que las personas que violan los derechos humanos de los ciudadanos comunes cumplan con penas duras y eso es lo que le estamos planteando a la ciudadanía”.

Y recalcó que “a nadie le va a faltar la salud de emergencia; de hecho, en estos módulos nuevos que hay, hay enfermerías para que no se vayan a enfermar en el recorrido a que le tomen el examen médico. Los vamos a tener dentro de módulos, pero con sesiones estrictas y cumpliendo estrictamente lo que establece el cuidado de las personas que están internas por delitos graves”.

Consultado sobre si estas modificaciones al régimen carcelario apuntan a condenados por crimen organizado, pero no a violadores, homicidas o pedófilos, Kast contestó que “los del crimen organizado son personas que, con la sola pertenencia a una organización criminal, ya se les sindica como que están cometiendo un delito”.

“En el caso del homicidio, puede ser una sanción puntual y serán los tribunales los que le apliquen una sanción, y esperamos que sea la más alta; tenemos que ir viendo si tiene agravantes”, acotó en la entrevista.

Cuando se le preguntó si efectivamente los condenados por delitos graves recibirán tratamiento médico y vacunas, por ejemplo, el presidente insistió en que no se pasarán a llevar los derechos de salud.

“Nosotros vamos a respetar los derechos de salud de cada persona; si una persona tiene cáncer, se le va a tratar su cáncer, pero dentro del aislamiento que le corresponda”, dijo.

De todas maneras, el jefe de Estado remarcó que mañana durante el día se presentará la reforma y se conocerán los detalles cuando se dé cuenta en el Senado a las 16:00 horas.

Además, dijo que le llama la atención que “se generan grandes debates” en torno a borradores que no han sido formalizados.