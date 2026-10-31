Plan antievasión en buses RED: Iniciativa piloto aumentó las validaciones en un 25%

El pasado sábado 21 de septiembre, los ministerios de Transportes y Economía lanzaron un plan antievasión para los buses del transporte público de Red Movilidad.

La medida buscaba mejorar los niveles de pago y, por ello, se lanzó el plan piloto en el recorrido 107 que une las comunas de Peñalolén con Huechuraba.

El piloto, implementado por el operador STU, funcionó entre la fecha mencionada anteriormente y el 22 de octubre, y de acuerdo con datos informados por el Ejecutivo y a los cuales accedió La Tercera, las validaciones (pago del pasaje) aumentaron en un 25,4%.

Según el Ministerio de Transportes (MTT), la medida, que consistió en poner agentes en los buses con la misión de instar a pagar a personas que suben a la micro, el porcentaje se traduce en 78.473 validaciones extras en comparación con los valores de referencia.

“¡Excelentes resultados del Plan Antievasión en buses RED! Validaciones aumentaron 25%, la evasión cayó significativamente y el 85% de los usuarios evaluó positivamente la medida. Seguiremos ampliando este programa para mejorar el transporte público y fomentar el pago del pasaje”, dijo el biministro De Grange en una publicación en su cuenta de X.

¡Excelentes resultados del Plan Antievasión en buses RED! Validaciones aumentaron 25%, la evasión cayó significativamente y el 85% de los usuarios evaluó positivamente la medida. Seguiremos ampliando este programa para mejorar el transporte público y fomentar el pago del pasaje. https://t.co/VJcJ6B93Jt — Louis de Grange (@louisdegrange) October 31, 2026

En esa línea, De Grange añadió que “el principal desafío es escalar el piloto a nuevos recorridos del sistema. Ya estamos avanzando en el diseño junto con el Ministerio de Economía, ya que no solo se reduce la evasión, sino también se incrementa la recaudación y la seguridad de los usuarios, y también nos permite avanzar en generar más empleo con resultados muy positivos para el sistema y los pasajeros”.

Cabe recordar que los agentes fueron contratados por la empresa operadora STU a través de una institución privada que se dedica a este tipo de oficio. Incluso, fueron capacitados con un protocolo desarrollado por el Programa de Fiscalización del MTT.

Finalmente, un 58% evaluó positivamente la medida, frente a un 25% de evaluación negativa. También, un 76% creyó que la evasión disminuyó, mientras que otro 69% consideró efectiva o muy efectiva la intervención. Tras ello, un 73% apoyó aplicarla en otros recorridos.