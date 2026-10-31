Estados Unidos: Un muerto y seis heridos tras tiroteo en tienda de Halloween en California

Una persona murió y otras seis resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido la noche del viernes al interior de una tienda Spirit Halloween ubicada en un centro comercial de Fairfield, California, informó la policía.

El jefe de la Policía de Fairfield, Dan Marshall, dijo a periodistas la noche del viernes que el ataque ocurrió en el centro comercial Solano Town Center, a unos 72 kilómetros al noreste de San Francisco. Agregó que los agentes continuaban buscando a un sospechoso.

Marshall no entregó información sobre la identidad de las víctimas, pero señaló que tres de las personas heridas se encontraban en estado crítico.

“Esta sigue siendo una escena del crimen muy activa. Los detectives están hablando con testigos y trabajando diligentemente para identificar al sospechoso responsable de este horrible tiroteo”, informó la Policía de Fairfield en una publicación de Facebook durante la madrugada del sábado.

Según la policía, los agentes acudieron al lugar tras recibir el reporte del tiroteo a las 20:30 horas locales.

CNN contactó a Spirit Halloween, Solano Town Center y al Departamento de Policía de Fairfield para solicitar más información.

El hecho ocurrió en la víspera de Halloween, cuando probablemente muchos compradores realizaban preparativos de último minuto para la celebración.

Un hombre que se encontraba en el lugar y habló con KCRA, afiliada de CNN, relató que su esposa estaba cerca de la sección de pelucas de la tienda cuando comenzaron los disparos y escapó por una salida de emergencia.

“Ella dijo que escuchó cinco fuertes estruendos… fue muy fuerte”, contó David Bernal a KCRA. “Está en casa ahora y todavía está en shock”.

“Solo me dijo que escuchó algunos disparos y que había gente corriendo, gritando y llorando”, agregó Bernal.

Solano Town Center cuenta con más de 130 tiendas y restaurantes, según su sitio web. El centro comercial tenía programado para la tarde del sábado el evento Mall-O-Ween!, que incluye una actividad de “dulce o truco” para niños en todo el recinto.